Primer país sudamericano en llegar a u$s 30 mil per cápita

En 2022 el PIB per cápita de Chile llegará a US$ 30 mil dólares medido a paridad de poder de compra (PPP), según proyectó hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con esto, nuestro país será el primero de América del Sur en alcanzar ese hito, el que llegará 11 años después de sobrepasar la marca anterior de US$ 20 mil (en 2011). En segundo lugar en la región se ubica Uruguay, cuyo PIB per cápita (PPP) llegará en 2022 a US$ 28.133, es decir, unos US$ 1.800 menos que el chileno.

Más atrás ese año quedará Argentina (US$22.621) y Brasil (US$18.539). En último lugar en Sudamérica se ubicará Bolivia, con US$9.381. De acuerdo a lo publicado por La Tercera, on todo, si se extiende el análisis a toda América Latina, el primer lugar se lo lleva Panamá, país que se espera que llegue a los US$ 30 mil en 2020.

Según los datos del World Economic Outlook de octubre de la entidad internacional, Chile cerrará 2018 con un PIB per cápita PPP de US$ 25.891, gracias al crecimiento de 4% que se anticipa para la actividad durante el presente ejercicio.

Tal como indicó en septiembre –cuando entregó los resultados del informe “Capitulo IV” sobre Chile- El FMI espera que la economía chilena crezca 4% este año, 3,4% en 2019, 3,2% en 2020 y los siguientes años convergería a una expansión de largo plazo de 3% anual. Con estas perspectivas, el PIB per cápita a (PPP) aumentaría en unos US$ 4.600 durante la actual administración. Esto se compara con el gobierno anterior, en el cual la variable subió sólo US$2.005.