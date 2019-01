Por qué un sector de petroleros de Mendoza no quiso firmar el acuerdo con Sica

Cuatro de los cinco sindicatos que tiene el sector petrolero en Mendoza firmaron ayer un acuerdo con el ministro Dante Sica en el que, a grandes rasgos, se comprometen a no realizar medidas de fuerza que afecten la producción y, a cambio, se asegura que no habría despidos en la industria. Sin embargo, uno de los gremios más importantes, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo no participó del acuerdo argumentando que firmar era entregar derechos de los trabajadores.

David Castro, titular del sindicato, dijo en conversación con MDZ Radio que en su gremio están de acuerdo con las medidas para buscar inversiones y más producción, pero no quieren que eso sea "a costa de los derechos de los trabajadores".

"Nosotros no firmamos porque no estamos acuerdo con no defender los derechos de los trabajadores", manifestó el dirigente que -aseguró- prefiere irse del gremio antes de entregar derechos de la gente.

Respecto al acuerdo que firmaron otros sindicatos, dijo: "Nosotros queremos buscar las soluciones a través del diálogo, pero que nos corten el derecho a salir a reclamar nos van a cortar los brazos".

En ese sentido, criticó la decisión de otro dirigente fuerte del sector, Guillermo Pereyra, quien firmó en Neuquén un acuerdo para entregar algunos derechos a cambio de que no haya despidos en el sector. Al respecto Castro dijo que los de Pereya son gremios políticos y aseguró que el dirigente y senador nacional "busca quedar bien con los dueños, pero yo quiero quedar bien con los trabajadores".

Apuntando al acuerdo firmado en Neuquén, el dirigente aseguró que incluso con los acuerdos en otras provincias hubo ajuste y despidos, mientras que "acá hubo incorporaciones".

