Por qué la salud privada dice que fue infectada por el vector del populismo

"No somos voraces, buscamos el equilibrio". Sin que nadie se lo preguntara en forma previa, la respuesta emergió potente de Juan Carlos Villa Larroudet la semana pasada, en Mendoza. ¿Quién es? Preside Omint y fue el más vehemente expositor durante el XXI Congreso Argentino de Salud organizado por ACAMI, la asociación civil que agrupa a obras sociales y prepagas. Podría calificárseles como "el lobby de la salud privada". Sin embargo, ellos mismos reconocieron en su "misa cívica" mendocina que no poseen tal capacidad porque están divididos en cuatro cámaras que no siempre se ponen de acuerdo. Así lo dijo, con todas las letras -y con un poco de enojo a la vista- Villa Larroudet, quien propuso romper los muros que separan al sector para conseguir que se les escuche desde la sociedad. Indicó que el camino es crear "la UIA de la Salud", la Unión Argentina de la Salud. Y agregó al respecto que creía representar a todos cuando piensa que los políticos, los gobernantes, los técnicos a su servicio ni la Justicia los escuchan ni quieren entender el desaguisado en que está metido el sector. Recibió una ovación y marcó -en gran medica- la cancha de las discusiones a lo largo de una jornada en la que también fueron fuertes las voces de Héctor Magonza, presidente de ACAMI y de Máximo Julio Fonrouge, directivo de OSDE a escala nacional.

Divididos

Si se unen o no no es solo cuestión de camaredería. Hay, inclusive, fuertes denuncias penales cruzadas entre obras sociales, por lo que el terreno en elq ue juegan podría compararse con un campo minado por diversos factores: la competencia lisa y llana, el sostenimiento de los costos tradicionales y los nuevos costos que le implican la maquinaria de generación de nuevas coberturas, sin que se cuente con financiamiento estipulado para ello y, por otro lado, lo que consideran una bomba de tiempo: que la inflación médica llegue a niveles inusitados por múltiples condicionantes y exigencias mientras la sociedad no ve un problema en la prestación del servicio y, por lo tanto, el problema que acucia a las empresas no esté en la agenda política.

Las entidades que conforman ACAMI –OSDE, William Hope, CEMIC, Hospitales Alemán, Británico, Italiano e Italiano de Córdoba, San Camilo, Fleni y Austral entre otras- reúnen 3400 camas, 1440 consultorios; 188 quirófanos; 56 resonadores y tomógrafos; 7 PET; 10 mil médicos; 25 mil miembros del equipo de salud; 6 escuelas universitarias de medicina y 12 de enfermería, 3.860.000 afiliados, más de 30 millones de consultas por año, entre otras actividades y servicios.

El populismo sanitario

Máximo Fonrouge formuló una analogía para plantear el peligro en que se encuentra inmerso el sistema privado de salud. "Es un seguro. Pero si uno compra un seguro automotor y quiere que le cubra el costo de un Rolex que estaba en el auto cuando lo robaron, tendrán que aumentarle la prima".

Los políticos estuvieron todo el tiempo en la mira, aunque desde hace tiempo que se miran de costado y con bronca con el empresariado de la salud privada.

No bien abrió el Congreso, el gobernador Alfredo Cornejo cambió su mensaje para corregir una afirmación que creyó una verdad a medias. Dijo que "en Mendoza las obras sociales y las prepagas no tienen que hacerse cargo de la atención primaria de la salud", desmitificando un sobreentendido que volaba en un auditorio repleto. Y dijo: "Aquí el 56% de la población tiene obra social y el 44% no, y a ellos y a muchos de los que tienen cobertura médica, los atiende el sistema sanitario público". De paso, les recordó que hay un retraso de "dos años" en el pago de la atención a personas cubiertas por el sector privado que fueron a efectores del Estado.

Pero hubo un punto en común. Cornejo los empujó y ellos echaron a rodar sus críticas en público. El gobernador mendocino y titular de la UCR a nivel nacional, una de las patas de Cambiemos, les recriminó que "muchos empresarios se quejan de la Justicia, pero no lo hacen en público porque le temen a sus arbitrariedades, entonces nunca cambia nada".

Punzó en un nervio.

Es que los representantes de la salud privada tenían guardado un "entripado" que lo largaron justo después de que Cornejo se retirara. "El Congreso tiene que hacer un análisis de costo de las leyes. Estamos muy atrás en este punto y allí está la causa de los problemas que tenemos", explicó Fonrouge, de OSDE, pero no concluyó allí. Dijo, además:

- "La gente pide, todos levantan la mano en el congreso y nadie se pregunta quién lo paga, aunque esas nuevas prestaciones las tenemos que hacer las entidades de la salud".

- "Los jueces aplican las leyes que tenemos. Son leyes aprobadas con muy buenas intenciones pero que atengan contra la solidaridad, porque el sistema funciona cuando gente sana paga por los servicios que necesita la gente que necesita. Si hay que cubrirlo porque el Estado está interesado en hacerlo, debería haber calculado el impacto que esto tendría sobre los prestadores".

- "El Congreso reciñen ahora está creando un área de análisis de costo de las leyes que aprueba".

Las leyes que deben cumplir y para las que no se calculó sus costos, según ACAMI:

- Ley de Discapacidad sin posibilidad de gestión.

- Medicamentos biológicos de última generación.

- Ley de obesidad.

- Ley de fertilización asistida.

- Ley de cobertura de alimentos.

- Ley de cambio de sexo.

Las prioridades de la sociedad

Fue el consultor correntino Gustavo Perego, de la Consultora Acebeb -que lidera el ministro Dante Sica- quien explicó gráficamente cuáles son las demandas prioritarias de la sociedad.

"Básicamente hacemos análisis económico y sectorial. ¿De que manera podemos aportar valor a la discusión sobre la problemática de la salud y su impacto en la economía? Entonces evaluamos cómo esa agenda pública de la salud temirna impactando", indicó.

"Cuando analizamos al sector Salud uno toma un dato: existe un problema de sustentabilidad en el mediano plazo".

"Todos los pacientes creemos que podemos reclamar atención de la salud en forma infinita"

"Es un mundo endógeno, sin embargo, porque el resto de la economía y la sociedad no entiende qué es lo que pasa".

"Es una cadena bastante distinta a otras cadenas de valor en la Argentina".

"El sistema de Salud es importante dentro de la economía argentina. Estamos hablando de más del 10% de gasto en el marco del PBI".

"Tiene una componente en término de la generación o toma de obra calificada que resulta una característica única: el perfil de esta industria resulta distinto".

"Tenemos un problea en la sustentabilidad del sector Salud. Pero es un tema que en la lista de preocupaciones de los argentinos está casi en el décimo lugar. Conclusión: la gente no está viendo el problema. Entiende que ´la salud está bien´, que ´aveces hay algunos problemitas´, ´a veces tengo que pagar algo más pero en realidad todo funciona bien´y terminan la historia con un ´yo tengo derecho´".

La inflación médica

Según el informe anual de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), el estudio del Instituto de Estudios de Salud Suplementar (IESS) de Brasil mostró que en numerosos países de distintos continentes, en 2017 el aumento de los costos médicos fue superior a la inflación general.

La diferencia entre la inflación general y la médica fue analizada en varios países de diferentes continentes por las consultoras Aon Hewitt, Mercer y Willis Towers Watson.

De acuerdo con lo señalado por Hugo Magonza, presidente de Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) que estuvo en Mendoza la semana pasada, “lo que el IEES ha demostrado sobre el aumento de los costos médicos, que es muy superior a la inflación general de precios y que va por vías paralelas, prueba la necesidad de políticas que combatan ineficiencias en los sistemas de salud, entre ellas el modelo de remuneraciones de los servicios de salud, los criterios de costo-efectividad para la incorporación de nuevas tecnologías, indicadores de calidad para avalar hospitales y otros prestadores de servicios, entre otros, también refleja la necesidad de la discusión de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria en Argentina”.

Los casos asombrosos

En el XXI Congreso Argentino de Salud se puso en foco una situación puntual como exponente de "las cosas que exige la Justicia a las obras sociales y que resultan insólitas", según muchos de los expositores perteneciente a las prestadoras.

Así, apareció en escena una anécdota puntual, como la de un juzgado que ordenó entregarle tres sillas a una misma persona que demandaba tal beneficio. Pero una de ellas es una electrónica que se despliega a tal punto que puede poner de pie al usuario y "le permite hasta jugar al fútbol". El presidente de Omint contó ese caso y sostuvo que un proveedor la había valuado en 70 mil dólares. A la vez, se quejó de que las empresas pierden esas demandas. "No nos escuchan", reclamó.

Por los aires

Juan Carlos Villa Larroudet, de Omint, alertó -al exhibir los números de la inflación médica y los costos de sistener al sistema- en torno a un oscuro futuro. No dudó en calificar de "papelón" el hecho de que todo el sector aun no se haya unido para explicar mejor la situación a toda la sociedad.

"Si no se corrige el desequilibrio -indicó- van a quebrar los financiadores, como ocurrió en Brasil, pero pueden quebrar los hospitales".

"La salud no está cara; la salud cuesta"

"Nos cuesta explicarles a los políticos o a sus técnicos. Tenemos un gobierno que nos entiende. Antes nos decían que teníamos demasiada cantidad de plata. Pero no pueden cambiar la realidad si no le explicamos a la sociedad lo que está pasando. La salud no está cara: cuesta. La salud está mal", dijo el presidente de Omint.

Agregó que "tenemos ejércitos de tecnología para salir a ayudar a la gente cuando nos necesita. Solos no podemos explicarles a los políticos y a los jueces, por eso hay que explicarle a la gente".

"Es un papelón que como financiadores tengamos cuatro cámaras: tenemos que juntarnos con los prestadores porque estamos en el mismo barco. Es hora de que hagamos una única institución, la Unión Argentina de la Salud, con y sin fines de lucro, con y sin comunidad".

Por qué hay más costos y más inflación en el sector

Desde el punto de vista de ACAMI, "todos los años el gasto en salud aumenta más que los otros costos de la economía". Demostraron, asimismo, la "multiplicidad de factores que ocasionan esto". Allí aparece el principal factor: sobre todo, el envejecimiento de la población, pero además que "no se cura lo que no se conoce y hay que invertir en ello, y está el costo de las nuevas tecnologías qué hay que incorporar y renovar constantemente", señalaron.

Villa Larroudet refutó las versiones que critican los aumentos en las obras sociales y preparas: "el costo médico aumenta por arriba de la inflación".

¿De quién es la obligación de garantizar la salud?

Fue Fonrouge quien hizo un análisis constitucional del servicio de salud. "Hay una regulación poco clara", analizó. "Tendríamos que saber qué motiva la necesidad de una regulación y pasa por esto tan cimentado como el derecho a la salud", dijo y agregó que tal derecho "no estaba en la Constitución, lo cual se incorporó en 1994 con la extraña definición de ´derecho a la salud en relaciones de consumo´. Es un derecho de los habitantes pero le compete al Estado", subrayó. Y concluyó: "Como no puede darla, existen las prepagos y obras sociales además de entidades sin fines de lucro. Pero no hay que perder de vista que el Estado es el responsable primario de garantizar ese derecho".

