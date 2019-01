Por qué Mendoza no solo debe mirar a Buenos Aires, en datos simples

Chile, Brasil, Estados Unidos. Parecen mundos lejanos. Pero en realidad sus decisiones pueden afectar más a Mendoza que un cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Al menos en su economía. Exageración mediante, la frase no está tan alejada de la realidad si se analizan algunos datos. Por eso, Mendoza no puede estar ajena a los cambios y crisis que se viven en esos países. Si Trump cierra la economía; si Bolsonaro también decide poner cerrojo a las importaciones; si Piñera deja de lado sus “amigos” del Mercosur. O, todo lo contrario, si esos tres países deciden vincularse más regionalmente; impacta en la economía de la “tierra del sol y del buen vino”

La economía de Mendoza depende mucho del comercio exterior y el comercio exterior de Mendoza depende mucho de Brasil y Estados Unidos. Chile, por su parte, puede ser el gran puerto que mejore la competitividad. Por eso hay quienes, siguiendo con la exageraciones, piensan en la “república de Mendoza” que mire más al Pacífico que al porteñocentrismo de Buenos Aires.

El cambio de Gobierno de Brasil debería tener más protagonismo en Mendoza. No solo es el segundo destino de las exportaciones de Mendoza, sino también uno de los mercados más sensibles que y con mayor repercusión inmediata a los cambios. Si Brasil deja de comprar ajo, la producción de Mendoza muere. Si Estados Unidos tiene pensado cerrar más su economía, pues Mendoza lo sentirá.

Las exportaciones en valor FOB a Estados Unidos representan casi un cuarto de las exportaciones totales de Mendoza (principalmente vino). Chile representa casi otro cuarto de las exportaciones locales. Brasil ha caído en el peso, y tiene cerca de un 15%, pero con un alto potencial; si es que Bolsonaro no cierra esa economía.

El otro flujo de exportación es el turismo. Los turistas que llegan a Mendoza son dólares que ingresan a la economía, como si se vendiera una caja de vino. Pues esos mismos países son los principales “importadores” de bellezas locales: Chile, Brasil y Estados Unidos.

Un 26% de los turistas que ingresan a Mendoza son chilenos. Otro 18% provienen de Brasil y Estados Unidos y Canadá representan un 21% de los turistas extranjeros que llegan a la provincia. Esos datos cambiarán pronto: la devaluación ya ha impactado y la cantidad de turistas extranjeros aumentó. Más desde Chile, pero también desde Brasil.

Los gerentes de los hoteles 5 estrellas de Mendoza lo comentan. Están con ocupación alta y con pasajeros de alto poder adquisitivo. Los brasileños son los que más gastan. El gasto diario promedio de los extranjeros es de US$ 110,7. Los brasileños, en cambio, gastan US$ 164 por día, según datos del INDEC. Los norteamericanos U$S 111,7. El 50,6% de los turistas extranjeros que vienen a Mendoza se aloja en “Hoteles 4 y 5 estrellas” y en la calle gastan según ese nivel.