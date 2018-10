Mercado inmobiliario: aseguran que se frenó la suba de los precios de las propiedades

En el sector inmobiliario están atentos a la reacción que tendrá el mercado luego de las medidas anunciadas por Mauricio Macri y a la nueva ley de alquileres. Mientras, observan la evolución de los precios de las propiedades y aseguran que después de la disparada del dólar el aumento se frenó y esperan que el valor de los inmuebles vaya a la baja.

De acuerdo a un informe de iProfesional, algunos referentes del mercado señalan que sería algo positivo para el mercado si se produjera un descenso de los precios. Como parte del costo de construcción está pesificado, argumenta que la devaluación acumulada en 2018 abarata los nuevos proyectos si se miden en dólares.

Esa situación, en teoría, debería inducir a una baja de los valores de las unidades ya construidas, sean nuevas o usadas. Considerando, además, que la disparada de la divisa estadounidense produce un descalce entre oferta y demanda lo suficientemente grande como para propiciar una corrección.

En ese sentido, son muchos los referentes que miran los números de 2002, que en ese entonces se observó un ajuste de las cotizaciones.

Todos estos puntos deberían hacer bajas los precios en cualquier mercado, pero el caso argentino -como siempre- es diferente y no siempre sigue la lógica.

Un relevamiento realizado por Properati, indica que las cifras de venta casi no han variado en términos de "moneda dura". El sitio especializado Reporte Inmobiliario, se suma a la lista de quienes no asignan altas chances de que se produzca un reacomodamiento a la baja.



Gómez Picasso recuerda que el descenso de los precios producto de una devaluación ha sido la excepción y no la norma en la historia reciente. Hay economistas que recuerdan una peculiaridad del mercado argentino que hace que las cotizaciones sean inflexibles a la baja es que las propiedades son percibidas como un "seguro de retiro". En otros países, muchas personas ahorran en activos financieros, pero en Argentina, en cambio, el ladrillo es casi la única opción que consideran.

Hoy, el ritmo de las subas bajó y especialmente en el segmento entre los U$S 150.000 y U$S 230.000, pero en los extremos la cuestión es diferente y en el punto más bajo de la banda las propiedades apuntan a la baja y en el otro están rídigos.

En este sentido, los expertos están observando una mayor probabilidad de regateo. Los más "osados" exigen hasta 15% de rebaja. Por lo general, se termina pactando un descuento de entre 6% y 10%.



Todo dependerá del apuro que tenga el dueño en vender y del dinero del que dispone el comprador a la hora de realizar la oferta.



Los referentes del rubro no avizoran grandes cambios a corto plazo. Sostienen que para que la tendencia se revierta, el billete verde debe generar certidumbre durante un lapso de tiempo considerable.