Melconian: "Tiene que haber una nueva ley laboral"

"Si no cambiás, te pasa por encima el mundo. Están pensando en cómo mierda se sacan de encima a los robots en otros lugares del mundo y acá estamos con la ley laboral de 1940 y pico. Tenemos un quilombo". De esa forma Carlos Melconian graficó la necesidad de tener una reforma laboral en la Argentina.

En conversación con Alejandro Fantino, el economista y expresidente del Banco Nación dijo que el marco vigente es anticuado.

"Veo a pymes que me dicen 'no voté a Macri ni lo voy a votar, pero esta ley laboral no va más'", señaló y pidió impulsar una nueva norma que cuente con el respaldo de todo el arco político.

"Cuando una persona se lleva 100 pesos al bolsillo y al que lo emplea le sale 170, vos decís, mirá que estos 70 están quedando en el camino por algún motivo que tenemos que revisar…", añadió.

En ese mismo sentido, explicó: "Si yo para tomarte a vos, por el hecho de que te tenga que mover, sacar o disponer en otro lado tengo determinada flexibilidad, contra si te tengo que tomar a vos tengo unos quilombos padre el día que te tengo que mover, sacar, echar… ¿Vos creés que es más fácil que te tome con determinada flexibilidad o con rigidez?".

"Yo lo que necesito en mi laburo es que me vaya bien a mí y vos tenés que tener a la gente contenta. Tenés que sentar al sindicalista y al de izquierda y con sus ideologías y preconceptos explicar esto y salir a la cancha", sentenció.