Licitan Letes y se podrán comprar dólares con descuento hoy y mañana

Luego de tres días en baja, ayer el dólar volvió a subir. La divisa norteamericana aumentó 37 centavos y cerró a $38,18, mientras que a nivel mayorista avanzó 38 centavos, a $37,35. Sin embargo, hoy y mañana los ahorristas tendrán la posibilidad de conseguir dólares con descuento a través de una nueva licitación de Letras del Tesoro (Letes) dispuesta por el Ministerio de Hacienda.

Con la licitación de Letes, que estará abierta desde el martes a las 10 de la mañana hasta el miércoles a las 15, los ahorristas podrán adquirir dólares a $35,52, pero recién los obtendrán en marzo del próximo año, ya que la licitación es a 196 días.

El precio máximo que estableció Economía será de U$S 963,77 por cada US$ 1.000 de valor nominal, que equivale a una tasa nominal anual de 7%. El mínimo para licitar son u$s 1000, pero tiene la ventaja de poder hacerse en pesos, y a un tipo de cambio mayorista, correspondiente a la Comunicación A 3500, que el viernes terminó en $ 36,99, o sea $ 1 y pico menos que los bancos que más caros lo vendían. Sumando ambas variables, el precio final de los dólares adquiridos de esta manera quedará en 35,52 pesos.

En la licitación el Ministerio de Hacienda también licitará dos series de Letes en pesos capitalizables, con tasas del 2,85% y el 4% mensual.