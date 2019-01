Las subastas permitirían mejorar el precio del gas

El Gobierno nacional y las empresas coincidieron ayer en que el nuevo esquema de subastas para las ventas de gas a distribuidoras generará "precios más bajos" de los que se pueden conseguir hoy en el mercado local, pero al mismo tiempo dará previsibilidad y transparencia a la industria, en un proceso de desregulación del sector.

Desde una de las principales productoras del gas del país se explicó que las licitaciones a largo plazo como las que propone el Gobierno, es un viejo reclamo de las petroleras frente al actual esquema de contratos spot, es decir de corto plazo, lo que daría lugar a un mercado de gas mayorista.

"Sin dudas resultarán precios más bajos de los que se pueden conseguir hoy en el mercado, pero son más altos que el spot que se está logrando ahora a casi US$ 3 por MBTU, ya que al hacer licitaciones más largas se podrá abarcar períodos de verano e invierno", explicó la fuente.

Esa misma compañía recibe un precio promedio cercano a US$ 4,7 por MBTU, con un pico de la demanda de invierno de US$ 6 y que en verano baja a casi US$ 2,5.

No obstante, la situación será favorable para la industria porque "da previsibilidad a las petroleras que, de acuerdo a la propuesta del Gobierno, podrán vender gas a plazos de hasta 3 años, y en verano conseguirían promediar un precio más alto que el actual":

Fuentes de la secretaría de Energía, explicaron que "con esta medida, abierta y centralizada, no sólo se lograrán mejoras en materia de transparencia sino que será de vital importancia para la formación de precios más competitivos". La consulta estará abierta hasta el 25 de enero.

En una segunda instancia se propondrá "a partir de febrero, una secuencia de rondas de negociación entre los vendedores de gas natural (productores y comercializadores) y las prestatarias del servicio", para lo cual estas últimas deberán informar con anterioridad los volúmenes de gas a solicitar.

Esta medida, sumada a las nuevas condiciones del mercado de gas, en el que la aceleración del desarrollo de los recursos no convencionales está generando excedentes en épocas de menor demanda y una menor dependencia de las importaciones, resultará en mayor eficiencia en la formación de precios.

Un mecanismo similar ya fue utilizado el año pasado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) en ocasión de los concursos de precios para el suministro de gas en condición interrumpible de septiembre y de diciembre de 2018, lo que permitió una reducción sensible de los precios que pagan las generadoras eléctricas.

Si bien la oferta fue de carácter interrumpible, Cammesa obtuvo en la última subasta un precio promedio para la generación de electricidad de US$ 3,53 MBTU para el gas de invierno y US$ 2,59 para verano.

A partir de esa experiencia, el Gobierno nacional busca nuevos mecanismos para el abastecimiento de gas por parte de las prestatarias del servicio de distribución de gas por redes, lo que incluye a usuarios residenciales, comerciales, pymes y algunas GNC que compran el gas en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) a través de la distribuidora correspondiente.

En ese sentido, un comercializador del mercado energético entendió que "en este primer intento los precios pueden estar empujados a la baja, como consecuencia de un mercado más transparente y competitivo que el actual", pero alertó que "no todos los oferentes están en igualdad de condiciones".