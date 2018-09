Las nuevas cifras de producción de gas y petróleo en agosto

El gobierno celebró el incremento de la producción de petróleo y gas. Estas son las cifras:

Petróleo





La producción de petróleo alcanzó en agosto de 2018 los 491,1 kbbl/día (miles de barriles por día), creciendo 2,5% en términos interanuales acumulando en los primeros ocho meses del año un crecimiento del 2,0% vs. los primeros ocho meses de 2017.



Además, la producción de shale oil mostró un incremento del 60,6% vs. agosto de 2017, y acumula en los primeros ocho meses del año un crecimiento del 37,6%. Por su parte, la producción de tight oil creció 12,6% entre agosto de 2017 y de 2018, acumulando en los primeros ocho meses del año un crecimiento del 39,6%.



En total, la producción no convencional de petróleo (shale + tight) mostró un crecimiento interanual del 37,9%, alcanzando en agosto 69,2 miles de barriles diarios, lo que equivale al 14,1% de la producción total del país.



Gas





La producción de gas natural alcanzó los 133,8 MMm3/día (millones de metros cúbicos por día), un 8,1% por encima de agosto de 2017, y acumuló en los primeros ocho meses del año un crecimiento del 5,3% en relación con el mismo período de 2017. Así, la producción de gas natural alcanzó en agosto de 2018 su valor más alto desde 2010.



La producción de shale gas creció 233% entre agosto de 2017 y agosto de 2018, y acumula en los primeros ocho meses del año un crecimiento del 161,3% vs. el mismo periodo del año anterior.



La producción de tight gas aumentó 2,9% con respecto al mismo mes de 2017, y acumula en los primeros ocho meses del año un crecimiento del 7,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.



En total, la producción no convencional de gas natural (shale + tight) mostró en agosto un crecimiento interanual del 35,2%, alcanzando en ese mes 48,7 MMm3 diarios, lo que equivale al 36,4% de la producción total del país.