Las dos nuevas políticas del BCRA para controlar la inflación y el dólar

El nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, anunció dos nuevas medidas para intentar contener la inflación y frenar la alta volatilidad del dólar.

Medida antiinflacionaria

La primera medida es el compromiso del BCRA de mantener un estricto control de la base monetaria, manteniéndola sin crecimiento hasta junio de 2019. En concreto, el flamante titular del BCRA dijo que se implementará un "ancla nominal". "Se trata de un muy estricto control sobre la cantidad de dinero en circulación", detalló el funcionario.

A partir de esta medida, la base monetaria se mantendrá con crecimiento 0 desde ahora hasta junio del año próximo, detalló . "Esto es una importante contracción monetaria necesaria para bajar la inflación", aseguró Sandleris. El funcionario recordó que la base monetaria venía creciendo hasta ahora al 2% mensual y ahora dejará de hacerlo.

"Esta medida tan fuerte para reducir la inflación es porque desde junio el BCRA no financia al Tesoro en el déficit fiscal", aclaró Sandleris, quien garantizó un "efecto antiiflacionario indudable, aunque no instantáneo", aclaró. "En algunos meses podremos ver cómo la inflación disminuye y la incertidumbre se resuelve", vaticinó.



Banda de intervención cambiaria

La segunda medida anunciada por Sandleris es una nueva política de intervención en el mercado cambiario si hay una excesiva volatilidad.

El titular del BCRA detalló que a partir de ahora se establecen dos zonas: una de no intervención y otra de intervención cambiaria.

La de "no intervención" incialmente irá de los $34 a los $44 por dólar, y se ajustará a un 3% mensual hasta fin de año. "En esa zona el BCRA no intervendrá", detalló Sandleris, y subrayó que se trata de límites móviles que van variando con el tiempo y no son fijas.

De esta forma el BCRA saldrá a vender dólares si la divisa se dispara por sobre los $44 y saldrá a comprar si el peso se aprecia y el billete verde cotiza por debajo de los $34.

El BCRA venderá hasta 1.150 millones de dólares diarios para prevenir oscilaciones innecesarias, dijo Sandleris.

"Estas son guías para saber cómo se comportará el BCRA en cada caso", aclaró el titular del BCRA.

