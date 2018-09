La turbulencia en emergentes tuvo efecto "limitado"

El contagio por las turbulencias en economías emergentes ha sido limitado y no se ha extendido a todas las regiones, según el informe trimestral de septiembre que difundió este domingo el Banco de Pagos Internacionales (BPI). No obstante, el informe aclara que "no todas las economías avanzadas salieron indemnes", como Argentina y Turquía, y que "las repercusiones llegaron a afectar incluso a la zona del euro, sobre todo a su periferia más débil".

"Con la inestabilidad en Turquía, la intensificación de la aversión al riesgo y la retirada de los inversores globales, las cotizaciones bursátiles de los bancos más expuestos a este país sufrieron un revés" y algunos diferenciales soberanos se ampliaron, comentó el jefe del Departamento Monetario y Económico del BPI, Claudio Borio, al presentar el informe.

Borio añadió que "Italia fue el país más perjudicado" porque "la incertidumbre política ya había sacudido a los mercados en mayo y sus bancos todavía están lastrados por préstamos dudosos".

Las economías de mercados emergentes se han encontrado bajo presión los últimos meses, lo que ha provocado un ascenso de los rendimientos de sus bonos y una depreciación de sus monedas, agrega el informe.

Tres factores han afectado a las emergentes: el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y la apreciación del dólar, las tensiones comerciales y los indicios de una desaceleración en China, según el BPI.

"Argentina y Turquía se han visto inmersos en crisis, ya que ambos países tienen elevados déficit de cuenta corriente. Argentina usó la deuda del mercado de divisas para financiar un alto déficit fiscal, mientras Turquía registró un auge del crédito al sector privado", añadió Borio.

Las pérdidas entre mediados de mayo y hasta finales de julio fueron más agudas para los bancos en Francia, Italia y España por sus exposiciones a Italia.

Las turbulencias en Turquía tuvieron un impacto en los bancos más expuestos, pero las pérdidas no fueron proporcionales al tamaño de las exposiciones, según El BPI.

"Dado que las tasas de interés todavía son inusualmente bajas y los balances de los bancos centrales siguen más abultados que nunca, quedan pocos remedios en el botiquín para devolver la salud al paciente o tratarlo en caso de recaída. Las autoridades económicas y los participantes en el mercado deberían prepararse para una convalecencia larga y complicada", concluye Borio.

El BPI, con sede en Basilea, Suiza, cuenta entre sus miembros con 60 bancos centrales que representan a países que generan el 95 por ciento del PBI mundial, entre los cuales Argentina, Brasil y México.

Según el sitio web institucional, el BPI "asiste a los bancos centrales en la promoción de la estabilidad monetaria y financiera, fomenta la cooperación internacional en dichos ámbitos y actúa como banco de bancos centrales".