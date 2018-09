El nuevo plan para bajar la inflación

El 10 de diciembre de 2015, la base monetaria -la suma del dinero circulante en el público más los depósitos de los bancos en el Banco Central- era de 629.249 millones de pesos. Y hoy llega a 1.266.819 millones de pesos. En 2 años y casi 10 meses ese valor se duplicó, es decir, creció un poco más 100%. Ahora, el Gobierno se propuso que hasta mediados del 2019 la base monetaria se mantenga en el nivel actual. Es decir, no emitir. Este es el camino elegido para frenar la inflación, tras la crisis cambiaria y devaluación ocurrida en mayo y agosto último.

El Banco Central, que administra la política monetaria, había puesto en marcha en 2016 el régimen metas de inflación, que funciona con éxito en Chile, Brasil, Perú, Colombia y México, entre otras. Se trata de un plan de reducción gradual de la inflación que todas esas naciones lo han logrado, pero a cambio de esperar muchos años. El plan original consistía en establecer metas de inflación de 17% para 2019, 13% para 2020, 9% para 2021 y 5% a partir de 2022.

Sin embargo, en la última semana, la Jefatura de Gabinete informó que el Banco Central introdujo cambios en al política monetaria que apuntan a "superar la volatilidad financiera reciente" y con el objetivo principal de "reducir la inflación".

¿En qué consiste lo que viene? En primer lugar, en no establecer metas de inflación futuras, y en segundo lugar, en anclar la base monetaria en los valores actuales (es decir, que no crezca) hasta mediados del año que viene. Es decir, no emitir dinero.

¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? El plan es desde el Banco Central seguir con el tipo de cambio flexible, ya que por un lado "ayuda a suavizar el efecto de los shocks", aunque por otro "a veces puede generar demasiada volatilidad", según explica la Jefatura de Gabinete. ¿Cómo lograrlo, entonces? Según el Gobierno, para compensar esto, el BCRA delimitará una zona de no intervención en el precio del dólar, en principio entre $34 y $44, (aunque contempla una actualización periódica). Así, dentro de esa zona, el dólar operará libremente, del modo que el Banco Central sólo intervendrá específicamente para evitar los movimientos bruscos del tipo de cambio fuera de esta zona.

Estos cambios en la política monetaria son acompañadas por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con el proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

En el primero se amplía el monto del acuerdo, de 50.000 millones de dólares a 57.100 millones de dólares y además, se asegura el financiamiento hasta finales de 2019 por 36.200 millones de dólares (es decir, 19.000 millones más que en el acuerdo original). Y en el segundo (Presupuesto 2019) el objetivo es asegurarse en un equilibrio en las cuentas públicas, es decir, no seguir en línea con lo que ha sucedido prácticamente desde siempre, es decir, gastar más de lo que se puede gastar.