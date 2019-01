La inflación se estancaría en el 2,5% mensual durante el primer trimestre

Aunque no lo reconocen oficialmente por la nueva política de no dar pronósticos (después de la desastroza proyección que se hizo del 2018), tanto en el Gobierno nacional como en el Banco Central estiman que la inflación no seguirá en su tendencia a la baja y se estancará cerca de los 2,5 puntos mensuales durante algún tiempo, un índice similar al que se registró en diciembre.

Los aumentos anunciados en energía y los que ya se hicieron efectivos durante el año en materia de transporte a nivel provincial y nacional, terminarían con la tendencia que se vio en los últimos tres meses y no seguiría bajando en enero y tampoco lo haría -por lo menos-durante todo el primer trimestre.

Citando una fuente del Banco Central, iProfesional señala que “el dato de diciembre fue bastante en línea con lo que esperábamos y el dato anual refleja el impacto de las dos corridas que hubo en el año”. En ese sentido, la misma fuente indicó que "la prioridad de este esquema que diseñamos es que eso no vuelva a ocurrir. Que no tengamos períodos de inestabilidad cambiaria como tuvimos en 2018’”.

En ese sentido, para los próximos meses prevén que el IPC seguirá creciendo al mismo ritmo que en diciembre.

“Si bien vemos que la inflación venía bajando desde septiembre, por el reacomodamiento de precios regulados, más la actualización de paritarias, en los próximos meses estamos esperando que sean parecidos al número de diciembre”, sostienen desde el BCRA.

En las consultoras privadas comparten la visión que tienen en el BCRA y estiman una inflación similar a la de diciembre por los menos durante los tres primeros meses del año.

“Nuestras estimaciones preliminares marcan que la suba de precios se ubicará en torno al 2,5% en enero”, destaca la consultora Ecolatina. Desde la firma señalan que “es probable que la suba de precios se mantenga en torno al 2,5% entre febrero y abril ya que tendrán lugar los incrementos de servicios públicos más importantes, que sumarán presiones inflacionarias directas e indirectas”.

En ese contexto, el Gobierno nacional nuevamente fallaría en su proyección de inflación reflejada en el Presupuesto 2019 y que apuntaba al 23%. Además, deberá revisar lo que pasará con el acuerdo con el FMI, en el cual hay puntos en los que se establece una inflación límite del 6% total en los primeros tres meses del año.