La guía de Jack Ma para la cordura y el éxito: "Duerme, no tengas dudas"

Este es un artículo preparado para el Foro Económico Mundial.

En 1999, Jack Ma cofundó lo que se convertiría en el gigante comercial de todo el mundo, Alibaba.



Veinte años más tarde, todavía tiene una primavera en su paso, y una serie de consejos para transmitir a los jóvenes empresarios globales reunidos para escucharlo hablar en Davos 2019. Estas son algunas de las mejores citas de su charla.



1. "Por supuesto que tenía miedo y tenía dudas [cuando empecé con Alibaba]. Pero creía que alguien, si no nosotros, ganaría. No hay expertos de mañana, solo de ayer".

2. "En los negocios, nunca te preocupes por la competencia, nunca te preocupes por la presión. Si te preocupas por la presión, no seas un hombre de negocios ... Si creas valor, hay oportunidades. Hoy todo el mundo se preocupa. Eso significa que es una gran oportunidad ".



3. "Tu primer trabajo es el más importante. No necesariamente una compañía que tenga un gran nombre, pero deberías encontrar un buen jefe que pueda enseñarte cómo ser un ser humano, cómo hacer las cosas correctamente y quedarte allí. Una promesa: me quedaré allí por tres años ".

4. "¿Cómo podemos enseñar a los niños a ser más creativos y hacer cosas que las máquinas no pueden hacer? Las máquinas tienen chips, pero los seres humanos tienen corazones ... La educación debe avanzar en esta dirección".



5. ¿Qué mantiene despierto a Jack Ma por la noche? "¡Nada! Si no duermo bien, el problema seguirá ahí. Si duermo, tengo una mejor oportunidad de combatirlo".



6. "Para administrar personas inteligentes, debes usar la cultura, el sistema de valores, ellos creen lo que hacen. Si solo quieres usar las reglas, las leyes y los documentos para controlar, así es como controlas a las personas estúpidas".



7. "Cuando contrato personas, contrato a personas que son más inteligentes que yo. Las personas que cuatro o cinco años más tarde podrían ser mi jefe. Me gustan las personas positivas y que nunca se dan por vencidas".

La segunda parte de la charla: