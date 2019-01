La baja de inflación dependerá de las inversiones

El economista Orlando Ferreres sostuvo que la baja de la inflación dependerá de las inversiones, al calcular para este año un piso inflacionario del 12% anual.

"Si no hay inversiones no hay manera de apurar la baja de la inflación", dijo en una entrevista publicada por el diario Clarín.

El consultor económico sostuvo que si la inflación se corrige "de a poco" no baja, en referencia a "lo que le pasó el Gobierno con su plan gradualista"

"Pasó poco tiempo, pero por ahora van bien", agregó.

Además de referirse al "gasto excesivo, sobre todo en lo social", apuntó contra la presión fiscal que, "si no se baja, no hay manera de crecer".

"Subieron los impuestos, los derechos de exportación, metieron el nuevo impuesto de renta financiera... Es mayor presión fiscal" sostuvo de lo que definió como "un mayor esfuerzo que se le pide al sector privado", comentó.

"Lo que realmente importa, es que no hay inversiones privadas, justamente por esa presión fiscal. Si no se baja la presión fiscal no hay manera de crecer", puntualizó.