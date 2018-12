La AFIP aumentó la franquicia individual para quienes traigan productos del exterior

Mediante la Resolución General 4361/18, la AFIP actualizó hoy el régimen de entrada y salida del territorio nacional. Con esta modificación, únicamente habrá que completar el formulario de la Aduana quienes ingresen ciertos bienes y sólo en el caso de que no funcione la aplicación "Viajeros".

Esto queda en sintonía con el aumento en la franquicia individual para aquellos que que traigan productos del exterior sin obligación de pagar impuestos adicionales, la cual pasó de U$S 300 a U$S 500 por persona. Recordemos que desde el mes de septiembre de este año se permite al viajero ingresar con un celular o una computadora portátil sin pagar tasa extra.

El alza de la franquicia a U$S 500 es para los que regresen al país por vía aérea o marítima. Para quienes lo hacen por vía terrestre o fluvial, el límite pasó de U$S 150 a U$S 300.

La franquicia de US$ 300 por persona regía desde 1994, y el aumento que se dispuso está en consonancia con el incremento de la inflación que incidió sobre la moneda estadounidense en los últimos 24 años.

Quienes superen la franquicia que rige actualmente y tengan que abonar el tributo correspondiente, la resolución modificó el procedimiento de Declaración de Aduanas en el Régimen de Equipaje y los formularios a utilizar.

La declaración también aplica para quienes trasladen mercaderías reguladas por el Senasa o ingresen dinero en efectivo en moneda extranjera o nacional por US$ 10.000 o más.

Si el viajero no está incluido en ninguna de estas tres posibilidades, debe ubicarse en la fila de "Nada para declarar".

Para la AFIP, este cambio fue necesario “a los efectos de facilitar los procesos de gestión mejorando la calidad de atención y de control de los pasajeros, en consonancia con el avance tecnológico actual y las prácticas de globalización y digitalización, en donde los particulares interactúan directamente con los distintos sistemas informáticos autorizados por el servicio aduanero”.

