Inflación: en los primeros tres meses de 2019 no debe superar el 6%

La inflación de noviembre terminó siendo más alta de lo que esperaba el Gobierno nacional, y aunque fueron sólo algunos puntos por encima de 3%, la cifra no gustó en el Ejecutivo y comienzan a mirar con preocupación el índice de diciembre y especialmente a lo que será el primer trimestre del próximo año.

Ya sin mucho margen de acción para lo que queda del año, y según consigna el columnista de MDZ Radio Carlos Burgueño en Ámbito, la inflación del año no bajará del 47% y se estacionará más cerca del 48%.El alza de la inflación del 3,2% de noviembre cayó mal porque cualquier porcentaje que se ubique por encima del 3% que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para no indexar la "zona de no intervención" es una desviación importante.

Pero la preocupación mayor es por el primer trimestre del año próximo, ya que -aunque ningún funcionario hará pronósticos ni dará metas en público- el Gobierno nacional tiene que cumplir con ciertos porcentajes establecidos en el acuerdo con el FMI.

Entre enero y marzo el Ejecutivo debe lograr que ninguno de esos meses supere el 2%, ya que la sumatoria de todos ellos no debe superar el 6% para que se avale la prórroga de la "zona" hasta mitad del 2019.

De no cumplirse, comenzarán negociaciones complejas con los enviados del FMI que el Ejecutivo quiere evitar. Entonces, aunque no hagan pronósticos, como se ha encargado de recalcar Macri, existen metas para cumplir y están preocupados por ellas.

Desde enero, y respetando la indexación del 2% mensual, el diseño de las bandas de flotación según el criterio del BCRA es que el esquema de ajuste diario comienza con la cotización al 31 de diciembre de $37,117 para el piso y de 48,034 pesos para el techo. Al 31 de enero, la actualización llevará a un mínimo de $38,86 y un máximo de $48,99. Al 28 de febrero los montos serán $39,63 y $49,96 , mientras que el cierre de las bandas al 31 de marzo (el último día hábil será el 29) será de $40,42 y $50,95 pesos de cierre.