Importante operador turístico de Córdoba quebró "por el dólar"

Una importante empresa de turismo emisivo de Córdoba anunció su quiebra, la cual atribuyó a la profunda devaluación de los últimos meses.

El propio dueño de la firma TN, Alejandro Seisdedos, compartió una carta abierta en la que admite que "va a haber muchísima gente afectada". "Sé que voy a afectar a muchas empresas también y es lo que más me duele; afectar a alguien. Les pido perdón. Perdón porque confiaron en mí y los defraudé, pero tengan total seguridad que no fue intencional. Puse toda mi fuerza y mi capital hasta el último momento para responder a esto. Lamentablemente no me quedó absolutamente nada y no sé cómo seguiré viviendo, pero eso es lo de menos. Lo peor es a la gente que confió en nosotros y la estoy perjudicando. Gracias por los momentos vividos y perdón por esto; lo di todo y no tengo cómo seguir", escribió el empresario.

La caída del mayorista TN impactará en el mercado minorista cordobés, indicaron operadores a La Voz del Interior. Seisdedos dijo a las agencias que "muchos de sus pasajeros que están en viaje ahora tendrán que enfrentar grandes y tensas situaciones por el bloqueo de servicios de parte de los receptivos que no han recibido la totalidad de los pagos".

"La terrible realidad es que a partir del día de hoy hemos dejado de existir y tenemos que transmitírselos por este medio", agregó el empresario.

Seisdedos admitió que la firma estaba complicada desde la devaluación de 2015 pero que la turbulencia de los últimos meses terminó de liquidarla.