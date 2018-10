Hoteleros y gastronómicos acordaron no aumentar precios

Las dos grandes instituciones de la Argentina que nuclean a los empresarios hoteleros y gastronómicos –y que tienen filiales en Mendoza– firmaron un acta compromiso mediante la cual invitan a las filiales de todo el país a mantener los precios con el objetivo de potenciar el turismo interno en la coyuntura económica actual.

La firma fue entre la presidente de FEHGRA (Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), Graciela Fresno, y el presidente de AHT (Asociación de Hoteles de Turismo), Aldo Elías. Lo hicieron junto al secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.

Fue en el auditorio de la secretaría ubicado en el pabellón nacional de FIT 2018, en La Rural, donde representando a la provincia estuvieron el vicepresidente del Emetur, Edgar Rodríguez, y el director de Promoción Turística, Marcelo Montenegro.

"Oportunidad histórica"

Para Aldo Elías, referente de los hoteleros, “hay que aprovechar esta oportunidad histórica, encontrar un equilibrio que nos permita desarrollar el turismo interno como ha sido en cada fin de semana largo. Queremos tener todos nuestros establecimientos llenos, sobre todo de argentinos”.

Graciela Fresno, de los gastronómicos, analizó que “Argentina tiene mucho para brindarles a nuestros compatriotas. Queremos ayudar a que no sientan que porque el dólar está más alto no tienen otra posibilidad. Queremos que el argentino conozca su país y que le vea el lado positivo a que hoy es más difícil salir al exterior. Elegir Argentina por la convicción y no por la coyuntura. Y que sean precios accesibles y el mejor servicio”.

En tanto que el titular nacional del Turismo, Gustavo Santos, destacó lo acordado por ambos presidentes “por esta actitud de responsabilidad y compromiso para sugerir a sus miembros este contexto y así potenciar el turismo interno y el receptivo".

Tenemos una oportunidad y no podemos desaprovecharla. Nuestro sector viene creciendo y da muestras de vitalidad y fortaleza”.

Según Santos, el “2017 fue un año extraordinario para el turismo en nuestro país, con cifras récord. En los momentos de transición como estos hacen falta los gestos. El turismo sigue dando buenas señales".