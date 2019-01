Foro Económico Mundial: Las claves de la Cuarta Revolución Industrial

La cuarta revolución industrial: un problema mundial

Los temas clave:

Fusión de tecnologías

La colaboración entre las disciplinas está abriendo nuevas fronteras

La cuarta revolución industrial es diferente de las anteriores, ya que se creó a partir de la fusión de tecnologías y de una creciente armonización e integración entre las disciplinas de investigación. Hoy en día casi todos los avances en los campos aprovechan la capacidad digital. Por ejemplo, la precisión en la edición del genoma no sería posible sin la incesante mejora en la potencia de procesamiento y el análisis de datos. Del mismo modo, los robots más avanzados no existirían sin los nuevos enfoques de la inteligencia artificial que dependen de los sistemas digitales y la potencia de procesamiento. Los mundos físico y digital también chocan en terrenos como el de los vehículos autónomos y la impresión en 3D. Los avances en los sensores están permitiendo que los robots y sistemas autónomos puedan comprender y responder mejor a sus entornos y que puedan participar en una amplia variedad de tareas fuera de las instalaciones de una fábrica, el lugar en donde más se han implementado históricamente. Hoy en día estos sistemas pueden acceder a la información de forma remota por medio de la nube y conectarse entre ellos para intercambiar información y aprender colectivamente. A medida que la próxima generación de robots surge como un elemento del Internet de las cosas, habrá un mayor énfasis en la colaboración hombre-máquina. Los mundos físico y biológico se están fusionando debido, en parte, a la creación de nuevos materiales diseñados para emular el mundo biológico. Por ejemplo, el descubrimiento de nuevos tipos de polímeros termoestables reciclables, llamados polihexahidrotriazinas, es un gran paso hacia una economía más sostenible. Hoy en día se utilizan habitualmente nuevos materiales en implantes médicos, en la ingeniería de tejidos y para la creación de órganos artificiales, por otra parte, la impresión en 3D se utiliza cada vez más para crear estructuras personalizadas. Los mundos biológico y digital coinciden de manera más controversial en el mundo de la ingeniería genética. Los sistemas de edición y secuenciación de genes ampliamente accesibles y económicos, como CRISPR/Cas9, hacen que sea posible retirar o sustituir secuencias en el genoma de plantas y animales de manera confiable y precisa. Los mundos biológico y digital también están coincidiendo en la forma en que se utilizan los sensores para supervisar la salud y el comportamiento personales, y para comprender e influir en la actividad cerebral. Los avances que se podrían haber limitado a los sistemas digitales, como la aplicación de la criptografía en la tecnología de cadena de bloques para crear registros programables, distribuidos y seguros, ahora están teniendo un impacto generalizado en el mundo real. Por ejemplo, la cadena de bloques, que puede que sea mejor conocida como un marco para la moneda virtual, puede brindar nuevas formas de gestionar los registros de tierras y rastrear la deforestación.

Gobernanza ágil

Las nuevas tecnologías están superando los marcos regulatorios

Los gobiernos pueden aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial para poder gobernar mejor, ser más accesibles y aumentar la transparencia y la confianza, además de tener un mejor seguimiento de los bienes públicos. Por ejemplo, Barcelona utiliza tecnologías como el Internet de las cosas para supervisar mejor la recolección de residuos y ahorrar la electricidad utilizada en los postes de luz, y el gobierno de Estonia usa la cadena de bloques para asegurar los datos nacionales y los servicios en línea. Sin embargo, la tecnología también puede crear desafíos de gobernanza, ya que, en algunos casos, los avances pueden amenazar el contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. Por ejemplo, el aumento del uso de las redes sociales en línea ha creado situaciones en las que se ha manipulado y desinformado al electorado (se han creado nuevas industrias para implementar específicamente este tipo de persuasión, como Cambridge Analytica, una empresa que llamó considerablemente la atención pública el 2018 después de que fue suspendida de la plataforma de Facebook por recibir y recopilar datos personales de los usuarios indebidamente). Los gobiernos se verán obligados a cambiar su enfoque a la hora de crear y aplicar las normas, y crear nuevos instrumentos para manejar la difusión de las nuevas tecnologías. Una gobernanza ágil implicará que los gobiernos encuentren formas para reinventarse, a fin de comprender mejor lo que están regulando; para lograr esto, se necesitará una estrecha colaboración entre las empresas y la sociedad civil. El volverse más ágil no debería ser un proceso frenético que no termina nunca y que crea incertidumbre para los encargados de la formulación de políticas. Lo que se requiere no son necesariamente formulaciones de políticas más rápidas, sino entornos normativos y legislativos que fomenten la resiliencia ante la incertidumbre de los procesos sociales, económicos y tecnológicos. La clave será hacer que la deliberación sea más productiva de lo que es ahora, y crear la máxima cantidad de espacio posible para las futuras innovaciones. Poner en práctica la gobernanza ágil implicará el tener que entender los modelos existentes y cómo funcionan en determinados contextos sociales y políticos, y buscar oportunidades para aprovechar las nuevas tecnologías y procesos que puedan eliminar los cuellos de botella de esos modelos. Se necesitará que los reguladores aumenten su eficiencia y eficacia en las asesorías, y mejoren la transparencia y la flexibilidad. Como argumentó el anterior Consejo de la Agenda Global sobre el Software y la Sociedad (Global Agenda Council on Software & Society) del Foro Económico Mundial, una gobernanza verdaderamente ágil debe tener en cuenta cómo las nuevas tecnologías afectan a los mercados laborales, el dinero y la tributación, la responsabilidad, la seguridad, la privacidad y la inclusión, mientras evalúa formas para eliminar los desequilibrios de poder.

Ética e identidad

Las innovaciones están redefiniendo lo que significa ser un humano

Las innovaciones que desencadenó la cuarta revolución industrial, en disciplinas como la biotecnología y la inteligencia artificial, están redefiniendo lo que significa ser un humano, ya que están impulsando los límites de la esperanza de vida, la salud y los conocimientos en formas que antes estaban relacionadas solo con la ciencia ficción. A medida que el conocimiento progresa y se hacen nuevos descubrimientos, es fundamental un debate ético y moral para que las personas sean capaces de responder adecuadamente a fenómenos como la prolongación de la vida, los llamados bebés de diseño y la extracción de la memoria. En particular, el dominio biológico plantea una serie de desafíos éticos cuando se trata de reglas y normas sociales. Las nuevas tecnologías presentan preguntas sobre qué significa ser un humano, qué información relacionada con la salud personal se debería compartir y qué derechos y obligaciones tenemos con respecto a alterar el código genético de las futuras generaciones. Es probable que surjan muchas más preguntas con respecto a la potenciación humana, y cómo deben lidiar las sociedades con las máquinas que tienen cualidades similares a los humanos y que pueden tomar decisiones de vida o muerte de manera autónoma. Los asuntos relacionados con la privacidad, la seguridad de datos y la identidad son cada vez más importantes para los encargados de la formulación de políticas, los reguladores y las empresas. Además, debido a que la cuarta revolución industrial profundiza nuestras relaciones individuales y colectivas con la tecnología, existe una creciente preocupación por el hecho de que esta podría afectar negativamente las habilidades sociales, como la capacidad de empatizar. Ya hemos experimentado esto. Un estudio del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Míchigan del año 2010 identificó una disminución de casi un 40 % en la empatía entre los estudiantes universitarios en comparación con los estudiantes de hace 20 o 30 años. La mayor parte de esa disminución ocurrió después del año 2000. Según los resultados de un estudio publicado por Nielsen el 2017, los mileniales en EE. UU. pasan alrededor de seis horas a la semana en las redes sociales, mientras que los miembros de la generación X (de 35 a 49 años) pasan casi siete horas. Las conversaciones en persona están siendo desplazadas por la interacción en línea, por lo que existen temores de que la gente comenzará a tener problemas para escuchar, hacer contacto visual o interpretar con precisión el lenguaje corporal. Para combatir estos desafíos, es necesario asegurar que la cuarta revolución industrial fomente el individualismo y la humanidad, y que sea una fuerza de empoderamiento que impulse la tecnología como una herramienta que está hecha por las personas y para las personas. Las personas y las organizaciones deben asumir colectivamente la responsabilidad de crear un futuro en el cual la innovación y la tecnología realmente cumplan con los intereses públicos.

Perturbación a empleos y habilidades

La cuarta revolución industrial está cambiando las funciones y las habilidades laborales

El empleo está recibiendo muchos impactos debido a que los modelos de negocios están siendo interrumpidos. El resultado será una gran creación de empleos y desplazamientos de los puestos de trabajo, además del aumento en la productividad laboral y la ampliación de la brecha entre las habilidades que los empleadores necesitan y las que tienen los posibles empleados. Nos tomó décadas adaptarnos a las revoluciones industriales anteriores y crear sistemas de capacitación e instituciones del mercado laboral para desarrollar nuevas habilidades. Debido al ritmo relativamente más rápido y de mayor escala de la interrupción provocada por la cuarta revolución industrial, un interludio como ese no puede ser una opción en esta ocasión. El informe El futuro de los trabajos del año 2016 del Foro Económico Mundial señaló que no solo pueden surgir discrepancias entre la oferta y la demanda actuales de las habilidades contemporáneas, sino que también entre esas habilidades y las que se necesitarán en el futuro. Para poder eliminar estas brechas se necesitará un conocimiento sólido sobre las bases de las habilidades existentes en determinados países e industrias, y sobre cómo el cambio disruptivo dictará nuevos requisitos de habilidades en cada caso. En medio de la preocupación por las altas tasas de desempleo en gran parte del mundo, los desequilibrios y las brechas en los sistemas de educación están obstaculizando la redistribución eficaz de los talentos latentes que no se aprovechan por completo, con un alto costo humano y económico. Los trabajadores necesitan readaptarse a las industrias y enfocarse en las habilidades que necesitan los campos que crecen cada vez más rápido. Según el Informe global de capital humano del año 2017 del Foro Económico Mundial, la cantidad de personas en el mundo con habilidades desarrolladas en una universidad o escuela está aumentando, pero nuestro entendimiento de cómo las calificaciones formales están distribuidas en las industrias y los lugares sigue siendo limitada. Una información detallada sobre las habilidades es fundamental para que los empleadores y los empleados puedan comprender mejor lo que puede ser más transferible entre las industrias. Por ejemplo, un empleador del sector de servicios financieros que enfrenta una escasez de analistas de datos podría querer considerar solicitantes de una industria diferente, si tienen habilidades identificables que coincidan. Los empleadores necesitan pensar cada vez más en cómo aprovechar estas habilidades “adyacentes” para poder descubrir talentos escondidos. Se necesitan estrategias proactivas de gestión de talentos, además de un diálogo y una colaboración continuos entre las empresas, los gobiernos, los proveedores de educación y la sociedad civil. A medida que el lugar y la forma de los trabajos se transforman, aparecerán nuevos desafíos de gestión y regulación; por otra parte, cada vez es más fundamental prepararse para el futuro de un mercado laboral que cambia constantemente, para aprovechar las oportunidades y disminuir los resultados negativos.

Innovación y productividad

Las herramientas tradicionales no están capturando el impacto de las nuevas tecnologías en la productividad

Los índices de productividad en todo el mundo disminuyeron o se mantuvieron estables durante los últimos diez años, a pesar del aumento exponencial del progreso tecnológico y de la inversión en innovación. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la productividad laboral de EE. UU., medida en producción por hora, aumentó un promedio anual de un 2,4 % entre los años 1948 y 1983, un 2,7 % entre el 2000 y el 2007, y luego disminuyó un 1,3 % entre los años 2007 y 2015. En su libro Ascenso y caída del crecimiento en Estados Unidos (The Rise and Fall of American Growth) publicado el año 2016, el economista Robert Gordon argumenta que esta desconexión entre la innovación y la productividad se debe a que la innovación es menos beneficiosa para la economía que los impresionantes desarrollos de las anteriores revoluciones industriales, las cuales renovaron todos los sistemas sanitarios, energéticos y de transporte. Sin embargo, también es posible que el impacto de la cuarta revolución industrial en la productividad aún no sea completamente evidente, debido a que está aumentando la eficiencia en formas que no se pueden medir con precisión con medios tradicionales. Muchos de los nuevos bienes y servicios no tienen rivales, lo que significa que pueden repetirse una y otra vez sin generar mayores costos; también pueden no tener ningún costo marginal para empezar y pueden utilizar plataformas digitales para bajar los precios en mercados altamente competitivos. Bajo estas condiciones, las estadísticas tradicionales de productividad pueden fallar en capturar los aumentos reales en los valores, dado que cualquier precio ventajoso para los consumidores no se refleja muy bien en las ventas y en las cifras de utilidad de las empresas. Otra posible explicación es que el mundo aún no ha experimentado plenamente el auge de la productividad que crearon las nuevas tecnologías en el centro de la cuarta revolución industrial. Esta revolución aún no ha llegado a muchas de las dos mil millones de personas que siguen desconectadas de la economía mundial, las cuales se podrían beneficiar mucho más de ella. Muchas de las tecnologías y procesos que se han creado para ayudar a gestionar de mejor manera las fuerzas negativas como el impacto ambiental del cambio climático aún no se han implementado ampliamente. Después de todo, aún seguimos en el comienzo de la cuarta revolución industrial y, hasta el momento, son pocas las organizaciones que se han reorganizado para sacarle el máximo provecho. Como sucedió con la revolución digital, y otras revoluciones industriales anteriores, el hecho de lograr darse cuenta de todos los beneficios de la cuarta revolución industrial puede tomar tiempo y necesita nuevas formas organizativas, habilidades y actitudes.

Seguridad y conflicto

La cuarta revolución industrial está cambiando la naturaleza de los conflictos

La cuarta revolución industrial afectará drásticamente la escala y el carácter de los conflictos. Hoy en día, la distinción entre la guerra y la paz, y combatientes y no combatientes está cada vez menos clara. Por otra parte, las nuevas tecnologías están creando el campo de batalla local y global. Grupos como el Estado Islámico pueden operar físicamente en determinadas zonas, pero pueden reclutar combatientes de cientos de diferentes países, principalmente a través de las redes sociales. Los conflictos modernos son cada vez más de naturaleza híbrida, ya que combinan las técnicas tradicionales de batalla con elementos anteriormente asociados con los agentes armados no estatales; el Internet se está convirtiendo en un escenario de combate tanto como la tierra, el mar y el aire. Es innegable que los futuros conflictos incluirán una dimensión en línea, ya que los combatientes podrán interrumpir, confundir y destruir las comunicaciones y la capacidad de tomar decisiones. Esto no solo reducirá el umbral de lo que constituye una guerra, sino que también confundirá la distinción entre la guerra y la paz, ya que cualquier red o dispositivo conectado, desde los sistemas militares hasta las redes de electricidad, pueden ser hackeados y atacados. También se verá afectado el concepto tradicional de enemigo. Habrá mucha menos certeza sobre quién lo atacó, o incluso si alguien lo hizo o no. Las guerras autónomas que implican el despliegue de robots militares y armas de inteligencia artificial tendrán un papel transformador. También es probable que el lecho marino y el espacio estén cada vez más militarizados, a medida que más actores, tanto del gobierno como de naturaleza comercial, aumentan su capacidad de lanzar satélites y movilizar vehículos submarinos no tripulados, capaces de interrumpir las comunicaciones. Las bandas delictuales ya están utilizando drones que están disponibles en el mercado para espiar y atacar a sus rivales. Cada vez aumenta más la posibilidad de la creación de armas autónomas capaces de identificar blancos y decidir si disparar sin intervención humana; por otra parte, actualmente se están implementando neurotecnologías que pueden interactuar con un cerebro humano para resolver problemas médicos, las cuales en el futuro podrían tener usos militares. Un sistema informático conectado al tejido cerebral podría permitir que un paciente paralítico pueda controlar una extremidad robótica, y también podría utilizarse para dirigir a un soldado biónico. Otra posible situación sería la implantación estratégica de los dispositivos cerebrales que tratan la enfermedad de Alzheimer en soldados para borrar sus recuerdos o crear unos nuevos. El controlar la seguridad y la guerra en la cuarta revolución industrial es algo tan complejo como las tecnologías que impulsan su avance. Las partes involucradas tendrán que cooperar en formas nuevas y más amplias para poder controlar los acontecimientos que podrían ser perjudiciales. Idealmente, esto se puede hacer sin obstaculizar la innovación y el crecimiento económico.

Desigualdad

La desigualdad de ingresos está aumentando, y las nuevas tecnologías amenazan con empeorar esta tendencia

El empeoramiento de la desigualdad, y el correspondiente impacto negativo en la estabilidad social, es uno de los mayores riesgos potenciales asociados a la innovación tecnológica que impulsa la cuarta revolución industrial. Mientras que las nuevas tecnologías pueden democratizar el acceso a oportunidades laborales y empresariales, sin mencionar la educación y el conocimiento, la tendencia de las nuevas plataformas tecnológicas globales de dominar los mercados donde el ganador se lleva todo podría aumentar la desigualdad y la fragmentación social. Según el Reporte de Riqueza Global 2017 de Credit Suisse, el total de la riqueza mundial aumentó un 27 % en el transcurso de la década pasada, y solo el 1 % de la población mundial poseía un poco más de la mitad de toda la riqueza familiar del mundo (cuando comenzó el milenio actual, el 1 % más rico poseía el 45,5 % del total de la riqueza mundial, según el informe). Incluso dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para el año 2011 el ingreso promedio del 10 % más rico de sus habitantes era aproximadamente nueve veces el del 10 % más pobre. La desigualdad en la mayoría de los países está empeorando, incluso en lugares que han logrado un rápido crecimiento económico entre los grupos de ingresos y la correspondiente disminución de la pobreza. El aumento de la desigualdad es una preocupación económica y social. En el libro Desigualdad: Por qué una mayor igualdad hace más fuertes a las sociedades (Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger) del 2009, los epidemiólogos británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett publicaron datos que indican que las sociedades con desigualdad tienden a ser más violentas, tener un mayor número de ciudadanos encarcelados, experimentar mayores niveles de enfermedades mentales y obesidad, y tener una menor esperanza de vida. Por otra parte, las sociedades con mayor igualdad tienen niveles más altos de bienestar infantil, niveles más bajos de estrés y uso de drogas, y menores tasas de mortalidad infantil. El Informe global de riesgos del Foro Económico Mundial publicado el 2018 mostró fuertes interconexiones entre la creciente desigualdad de ingresos, el desempleo o el subempleo y la gran inestabilidad social. Un mundo más conectado digitalmente ha creado mayores expectativas, lo cual puede generar un considerable riesgo social si las personas sienten que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar la prosperidad que los demás poseen. Si la cuarta revolución industrial da lugar a una mayor exclusión social, puede dificultar aún más el encontrar un propósito en el mundo moderno, y puede crear más decepciones con las élites y las estructuras de poder establecidas. Esto podría motivar a los movimientos extremistas y aumentar sus esfuerzos de reclutamiento.

Disrupción empresarial

Las bases de los negocios que conocemos están siendo desafiadas

Como resultado de la cuarta revolución industrial, la relación entre las empresas y sus clientes se está desplazando a un modelo siempre conectado y a pedido que está impulsado por la comunicación digital. A principios del 2018, el servicio de comunicación móvil de Facebook, WhatsApp informó que sus usuarios enviaban 60 000 millones de mensajes al día, y cuando Alibaba Group, un consorcio chino dedicado al comercio por Internet, organizó el “día del soltero” el año 2015, se realizaron transacciones en línea equivalentes a USD 14 000 millones solo en China, y un 68 % de estas se realizó por medio de un dispositivo móvil. Los lugares en donde la conectividad se ha rezagado se están remontando; la Asociación GSM estima que se sumarán 240 millones de usuarios de Internet móvil en África subsahariana entre los años 2014 y 2020. Las empresas deben entender las formas en que los productos pueden mejorar digitalmente su valor. Por ejemplo, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla desarrolló actualizaciones inalámbricas del software que ayudan a mantener el valor de sus vehículos después de haberlos vendido. Además, se pueden crear nuevas formas para valorar los servicios. Por ejemplo, los análisis se pueden utilizar para medir el rendimiento de un servicio a medida que pasa el tiempo con la finalidad de mejorar la precisión de los precios. También para los activos físicos, como un ascensor, el precio podría basarse en el rendimiento durante un período dado, sin incluir el tiempo de inactividad necesario para el mantenimiento. La cuarta revolución industrial también está impulsando nuevas formas de colaboración. A menudo los funcionarios establecidos carecen de sensibilidad a la evolución de las necesidades del cliente, mientras que las empresas más jóvenes necesitan el capital y los datos que poseen sus pares con más experiencia. Cuando las empresas comparten recursos, pueden crear un valor significativo tanto para ambas partes como para economías más amplias. A medida que consideran nuevas asociaciones, las organizaciones cambiarán cada vez más a modelos operativos abiertos que puedan sacarle el mayor provecho a los efectos de la red. Un modelo que ha demostrado ser efectivo interrumpiendo, y además es rentable, es la llamada estrategia de plataforma, la cual está diseñada para ampliar la influencia animando a los pares a crear sobre las herramientas y la infraestructura establecidas de una empresa. Según un informe publicado por Accenture el 2016, las 15 principales empresas de plataformas públicas ya representaban USD 2,6 billones de la capitalización bursátil de todo el mundo. Independientemente del modelo que elijan, las organizaciones que se enfocan en ser flexibles y abiertas pueden ubicarse dentro de un ecosistema fluido de creación de valores, a la vez que reducen los costos y hacen un uso más eficiente de la energía y la automatización.