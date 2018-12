FlyBondi cambia de CEO

A partir del jueves 20 de diciembre, Julian Cook, actual CEO de Flybondi, inicia una nueva etapa como Vicepresidente del Directorio de la compañía.

Luego de 2 años y medio al frente de la empresa, desde el nuevo rol tendrá como objetivo focalizarse en nuevos negocios desde una mirada más global y en los negocios actuales de la compañía a nivel regional.



En línea con este cambio, Andrés Vacarezza, CFO de Flybondi, ocupará el cargo de CEO Interino, y llegado el momento, Julian acompañará la transición del futuro CEO de la compañía.



Julian Cook se refirió al cambio de responsabilidades de la siguiente manera: “Estoy orgulloso de este tiempo vivido como CEO de Flybondi. Fue realmente el mayor desafío de los últimos años y hoy veo el impulso que hemos generado en el mercado en múltiples aspectos. Hoy, el equipo de 550 personas que me acompañan, es el creador de la primera aerolínea ultra low cost argentina. Y que en 10 meses, logró volar 21 rutas y en enero habrá llegado al millón de pasajeros. Claramente, un equipo que logra esto es el equipo que cualquier CEO quiere tener! A partir de ahora mi nuevo rol me permitirá no estar tan involucrado con el día a día y aportar mi experiencia al desarrollo estratégico del plan de negocio. Desde el comienzo, en Flybondi asumimos el compromiso de favorecer la conectividad de Argentina con los países vecinos y entre provincias, permitiendo que los argentinos viajen en avión a precios realmente bajos. Esa seguirá siendo nuestra misión, la libertad de volar”.