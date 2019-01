Feria del Turismo: cómo la tecnología juega en favor de los viajeros

La 39º edición de Fitur ha dedicado un espacio exclusivo a aquellas empresas que promueven servicios tecnológicos dedicados a hacer el turismo más cómodo para el viajero en su sección 'FiturtechY2019'. El quinto elemento: La tecnología'.



Este emplazamiento, situado dentro del pabellón 10, permite al visitante conocer qué novedades tecnológicas existen en el sector turístico a la hora de generar una experiencia única, positiva y personalizada para los clientes que acuden a hoteles y lugares de destino. Además, en él se organizan jornadas orientadas a fomentar la tecnología implantada en el turismo dentro de cuatro ámbitos: sostenibilidad, futuro, negocio y destino.

Entre otros servicios, destaca el de la empresa Alysis, que ha querido promover la "tecnología humanizada" en el sector mediante la creación de un robot humanoide, Pepper. Se trata de un robot personalizable, capaz de identificar el lenguaje no verbal, los gestos y las emociones del individuo con el que interactúa, con el fin de adaptar su mensaje a las necesidades del usuario.



Soluciones como el robot Pepper pueden permitir al viajero solicitar información sobre destinos, rutas, hoteles, vuelos o incluso utilizar su interlocución para realizar el 'check in' o el 'check out' en la recepción de un hotel.

En la misma dirección, destacan otras innovaciones como el espejo inteligente creado por IBM y Panasonic, que incorpora tecnología cognitiva Watson en la nube para poder mantener un diálogo hablado con los huéspedes de un hotel que quieran solicitar información, ya sea sobre los servicios del establecimiento, lugares de interés a visitar o sobre la previsión del tiempo.Otros servicios que promueven el bienestar del turista se dirigen a la ciberseguridad, con el fin de que los usuarios que decidan utilizar las redes de comunicación de los hoteles puedan hacerlo con total comodidad y seguridad. En esta dirección, actúan empresas como OneseQ, que promueve servicios que protegen la información de los visitantes cuando hacen uso de la redes WiFi, evitando fugas de información o posibles hackeos.IBERIA: NUEVAS EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS QUE FACILITARÁN LOS VUELOS.La aerolínea Iberia ha consolidado su apuesta por la tecnología en la promoción de su stand dentro de Fitur 2019. Entre los servicios que pronto pondrá a disposición de los usuarios, destaca la experiencia 3D que incorporará en los vuelos Madrid-Nueva York y Madrid-Tel Aviv a partir de febrero, una forma de hacer el viaje "más entretenido" que contará con un precio de partida de seis euros por vuelo.Otras novedades implantadas por la compañía se dirigen a facilitar a los viajeros el proceso de reserva y facturación de sus vuelos. Por ejemplo, Iberia ofrecerá la opción de realizar el 'check in' por la aplicación móvil a través de un sistema de reconocimiento facial, de forma que, una vez llegado el momento de acudir a la puerta de embarque, el pasajero pueda pasar por un detector y entrar en el avión sin necesidad de llevar el billete a mano.Iberia presenta también algunos servicios, aún en demo, que ha querido mostrar durante la feria, como por ejemplo un sistema de realidad aumentada para el equipaje que pronto integrará en su 'app'. A través del mismo, el usuario podrá medir el tamaño de su maleta y saber si se trata de un accesorio personal, un equipaje de mano o un equipaje a facturar, con el fin de determinar qué servicio debe contratar.Por otro lado, para evitar al viajero las preocupaciones durante su viaje, está promoviendo un servicio de recogida de maletas a domicilio, Bob.io, que gestiona la facturación del equipaje sin que el usuario tenga que pasar por mostrador.