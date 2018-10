Estiman que el dólar seguiría a la baja y podría llegar cerca del piso de la banda de flotación

Tras el segundo acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno quedó establecida la banda de flotación del dólar con un piso de $34 y un techo de $44. Cuando se fijó muchos pensaron en que se hacía para llegar a poner la divisa estadounidense en el precio mayor establecido, pero con el paso de los días el dólar sigue con la tendencia a la baja y algunos analistas ya miran qué pasaría si queda cerca del piso en las próximas semanas o días.

De acuerdo a un informe del diario La Nación, algunos operadores ya se plantean la posibilidad de que llegue al piso establecido en $34, pero que con la indexación del 3% mensual que establece el acuerdo ya está en $34,34. Ayer en el Banco Nación el dólar cerró en $37,50 y en el mercado mayorista llegó a los $36,57, por lo que seguir la tendencia no quedaría muy lejos del piso de la banda de flotación.

En ese sentido, cuando arracó el sistema, estaba 7,4 puntos por debajo del tope de la banda, pero ahora está a 6,9 puntos de llegar el piso. Por todas esas cuestiones, los analistas están atentos a lo que puede pasar en los próximos días.

Una pregunta que se harán los que no están en dólares es si el momento de comprar es ahora o conviene esperar a que eventualmente llegue al piso de la banda. Según dijo el director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, Mariano Otálora, a TN "mientras sigan las tasas altas, el dólar se puede mantener a la baja. Tampoco es esperable que vaya a $34 pero sí que fluctúe en los valores actuales. De todas formas hoy no veo mal que aquel que no pudo comprar, lo pueda hacer ahora, sin esperar que llegue a $34".