Este es el proyecto de Presupuesto 2019 de Mauricio Macri

Cinco claves y el texto completo del Proyecto de Presupuesto 2019 que hoy presentó el Gobierno ante el Congreso. Vuelve el superávit perdido. “Proyectamos para 2019 un nivel de exportaciones de bienes de alrededor de US$ 74.600 millones (+19,0%), explicado por un aumento en las cantidades exportadas, que alcanzarán un volumen cercano al máximo histórico”, dice la ley de leyes. Con importaciones en la zona de US$ 68.000 millones (apenas 2,3% arriba), el saldo comercial sería favorable en US$ 4.400 millones.