Espert a MDZ: "Caputo no hizo una buena gestión"

El economista José Luis Espert cuestionó la “actitud personal” de Luis Caputo al renunciar como presidente del Banco Central en medio de las negociaciones con el FMI y de las turbulencias financiaeras.

Espert habló con MDZ Radio y dijo que la situación es más compleja de lo que el Gobierno plantea, además de calificar como “mala” la gestión que llevó Caputo en el Central. Sobre las causas de la renuncia, dijo que la principal hipótesis es que el nuevo acuerdo con el FMI no dejará margen de maniobra para intervenir en el mercado cambiario. “Caputo fue al Central para tener un margen de acción para intervenir en el precio del dólar. Parece ser que con este nuevo acuerdo, que se anunció aún antes de negociar, no permite tantas manos libres para intervenir con el dólar. Requeriría un compromiso para que el dólar fluya para arriba o para abajo. Lo que me parece desde afuera, luce como que este nuevo acuerdo paracería que le va a dar menos margen para intervenir en el mercado del dólar”, dijo el economista.

“Me parece una actitud irresponsable de parte de Caputo. El presidente está pasando la gorra, vendiendo la Argentina para que venga algún pesito. No es lo que corresponde desde la cortesía, desde la educación”, cuestionó Espert.

En cuanto a la pericia de Caputo para manejar el Central, Espert fue muy crítico. “No fue una buena gestión. Llegó con un dólar a 25 y está a 40. En el medio se perdieron 15 mil millones de dólares de reservas que fueron repuestos por el FMI, pero ese dinero sirvió para financiar la fuga. No fue una gran gestión”, evaluó.

Espert cuestionó que el presidente Mauricio Macri haya anunciado un nuevo acuerdo con el FMI cuando en realidad aún no se comenzaba la negociación. En ese sentido, asegura que Macri tiene devaluada su palabra. "El dato que hay que seguir es que el acuerdo sería por solo 5 mil millones, cuando el país necesita al menos 20 mil millones", dijo.