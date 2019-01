Entristece a la industria del vino la muerte de Gerard Basset

Basset fue diagnosticado con cáncer de esófago en 2017 y se sometió a un tratamiento de quimioterapia antes de someterse a una operación mayor en febrero de 2018. Lamentablemente, en julio, se confirmó que el cáncer había regresado, y en noviembre se le dio un diagnóstico terminal. Una expectativa de vida de 6-12 meses. Murió el pasado 16 y entristeció a todo el mundo del vino.

Su esposa, Nina, dijo: “Aunque estamos devastados por tener que despedirnos de Gerard por última vez, obtenemos fuerza de los amables mensajes que ya hemos recibido de las muchas personas cuyas vidas tocó. Peleó una valiente batalla contra el cáncer y nos consuela que haya muerto en casa rodeado de su familia y que ahora esté en paz. Romané y yo estamos profundamente agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestros amigos de todo el mundo, incluidos los de las industrias del vino y la hospitalidad, y de saber que todos los que lo conocieron querían a Gerard". Así lo recordó The Drinks Business:

Uno de los profesionales del vino más condecorados de su época, después de haber alcanzado las letras OBE, MS, MW, MBA, OIV, MSc después de su nombre durante el transcurso de su carrera, Basset era conocido por su generosidad de espíritu, naturaleza amable y dedicación a Apoyando a la próxima generación de sommeliers. Sigue siendo el primer y único individuo en obtener la calificación Master of Wine simultáneamente con las calificaciones Master Sommelier y MBA Wine Business.

Jancis Robinson MW, en reacción a las noticias de su muerte de hoy, tuiteó: "Un momento de reflexión tranquila y un largo período de respeto es para lo que realmente puede llamarse una tragedia para el mundo del vino: la pérdida de cáncer más temprano hoy de Gerard Basset. , el mejor sommelier del mundo en 2010 y un mentor y ejemplo para muchos ".

La Corte de Master Sommeliers, de la que Gerard fue presidente, dijo: "Las palabras no pueden expresar lo triste que estamos al escuchar el fallecimiento de nuestro ex presidente y amigo Gerard Basset MS, MW, OBE. Él ha sido un mentor e inspiración para muchos, un brillante ejemplo de cortesía, humildad y profesionalismo al que todos debemos aspirar ".

El escritor de vinos Robert Joseph agregó: “Esta mañana, murió Gerard Basset, uno de los miembros más brillantes y mejores de la escena mundial del vino. Nacido en Francia, pero con un pasaporte británico naturalizado, encarnaba la apertura y la generosidad. Cualidades para atesorar y recordar en el mundo cada vez más fracturado de hoy ".

Nacido en 1957, Basset llegó al Reino Unido desde Francia en la década de 1980, originalmente se formó como chef, pero rápidamente descubrió el gusto por el vino y cambió su enfoque para convertirse en un sommelier. La carrera de Basset realmente tomó vuelo en 1988, cuando se convirtió en jefe de sommelier en el Chewton Glen con estrellas Michelin en New Forest, Hampshire. Obtuvo su calificación de Master Sommelier en 1989 y se convirtió en un MW en 1998. En 1994 cofundó la cadena de restaurantes Hotel du Vin, que creció a seis hoteles antes de que se vendiera a Malmaison por £ 66 millones. Aquí, muchos de los mejores sommelieres se cortaron los dientes, bajo la guía de Basset.

En 2007, Basset abrió el renombrado TerraVina, un hotel boutique de lujo en el corazón de New Forest, en Hampshire, con su esposa, Nina. Después de muchos años de éxito, convirtiéndose en un destino de vinos para los entusiastas de todo el mundo, el año pasado la pareja redujo el negocio a un alojamiento y desayuno (Spot in the Woods), ya que la salud de Basset se deterioró.

El gran número de elogios recibidos por Basset en sus casi 40 años de carrera habla mucho de su talento y dedicación a la industria del vino, pero también del gran aprecio que Basset tuvo por sus compañeros.

En 2010, ganó el Campeonato Mundial de Sommelier, que fue seguido por un OBE en los Honores de Cumpleaños de la Reina 2011 por sus servicios de hospitalidad. En 1997 recibió la "Medalla de Saint-Etienne" de su ciudad natal en Francia.

Los premios y galardones de la industria otorgados a Basset a lo largo de los años incluyen a Decanter Man of the Year 2013, Sopexa On Trade UK Personality of the Year 2004, Premio a Logros Especiales de la Academy of Food & Wine Service 2005, Contribution Special Drinks Business 2008, Wine Personality of the Year International Wine Challenge 2010, Wine Personality of the Year Harpers Wine & Spirits 2011 y Industry Legend Imbibe 2011.

En enero del año pasado, Basset fue honrado con el ' Ordre du Mérite Agricole ' por su trabajo en el apoyo a la industria vitivinícola francesa en una ceremonia en Londres.

La ocasión fue particularmente conmovedora para Basset, que estaba decidida a asistir entre tratamientos. En ese momento, dijo: “Si bien le debo mucho de mi éxito a mi querido país adoptivo y me siento muy orgulloso de tener la doble nacionalidad francesa y británica, nunca olvido que nací y crecí en Francia, por lo que es un Es un enorme privilegio ser otorgado con esta recomendación ".

También fue director de la Corte de Master Sommeliers Europe y en 2017 fue presidente honorario de WSET (Wine & Spirit Education Trust). En 2014, el grupo hotelero de lujo con sede en Asia, Shangri-La Hotels and Resorts lo nombró como el primer embajador de vinos del grupo, y anteriormente representó a la campaña de vinos franceses con estilo en el Reino Unido.

A lo largo de los años, Basset ha sido responsable de nutrir las carreras de muchos grandes sommeliers, entre ellos Ronan Sayburn MS de 67 Pall Mall, el enólogo Franck Massard, quien también es el padrino del hijo Romané de Gerard y Nina, y Xavier Rousset MS, copropietario de El especialista en borgoña Cabotte y Blandford Comptoir en Londres, por nombrar solo algunos.

En homenaje a Gerard, Christine Parkinson, la compradora de vinos de Hakassan, tuiteó: "Nadie dio más o fue una gran inspiración para el resto de nosotros".

Sonal Holland MW, el único Master of Wine de la India, agregó: “El mundo del vino ha perdido un alma verdaderamente amable, inteligente y magnánima. Gerard Basset, Master Of Wine, Master Sommelier y Master de todas las palabras amables, usted ha dejado un gran legado y un gran vacío que tal vez nunca llene. Gran respeto y respeto de por vida por mi amigo y mentor para muchos. Descansa en paz."

Durante el tratamiento, Basset escribió sus memorias, que se publicarán con la ayuda de una campaña de financiación colectiva que se lanzará a finales de este mes. Más información sobre esto será publicada a su debido tiempo.

A Gerard le sobreviven su esposa Nina y su hijo Romané.

Según lo confirmó la familia, se realizaó un pequeño funeral privado y, más tarde, en primavera, se celebrará un servicio conmemorativo en Londres, cuyos detalles se darán a conocer oportunamente. Los mensajes de condolencia se pueden enviar a [email protected]