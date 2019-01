Empieza el Foro Económico en Davos: quiénes van y a qué

Mañana 22 de enero comienza la reunión no oficial entre líderes internacionales más conocida del mundo, el Foro Económico Mundial, conocido como Foro Davos, por la ciudad en la que se celebra (en Suiza). En esta, algunos de los políticos, empresarios, intelectuales y artistas con mayor influencia a nivel mundial discuten los temas que se consideran más trascendentales para los próximos años.

El lema de esta edición es "Globalización 4.0: Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial", que, según explican desde la organización se refiere a "¿cómo hacemos que la globalización funcione para todos, no solo para unos pocos?". Este es el informe de Statista:

¿Cuál es el tema de este año?

El tema de la reunión de este año es Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la cuarta revolución industrial. Este tema se nutre de dos grandes tendencias. La primera es que este es un momento propicio para la cooperación global, dado que la frustración ante la incapacidad de la globalización de elevar consistentemente los niveles de vida ha dado lugar al resurgimiento del populismo y el nacionalismo. La segunda es que nos enfrentamos a una nueva ola de cambio de la mano de la revolución tecnológica digital. Ahora que el cambio climático presenta una amenaza concreta a nuestro futuro común, debemos encontrar formas mejores de que la economía global funcione. No hay tiempo que perder.

En las palabras del profesor Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial:

“Esta cuarta ola de globalización debe centrarse en las personas y ser inclusiva y sostenible. Ingresamos en un período de profunda inestabilidad mundial suscitada por el quiebre tecnológico de la cuarta revolución industrial y el reordenamiento geoeconómico y geopolítico. Necesitamos reunir a representantes de todos los grupos humanos en Davos para invocar la imaginación y el compromiso necesarios para abordar este desafío”.

Los seis grandes debates

El tema de la reunión se abordará en 350 sesiones, casi la mitad de las cuales se transmitirán por Internet. El programa también se enfoca en seis debates críticos: la geopolítica en un mundo multiconceptual; el futuro de la economía; la política tecnológica y de los sistemas industriales; la resistencia al riesgo como promotor del pensamiento sistémico; el capital humano y la sociedad; y la reforma institucional global.

¿Quiénes irán a Davos?

El participante más joven, de apenas 16 años de edad, es el fotógrafo de vida silvestre sudafricano Skye Meaker. Por su parte, el participante más viejo es Sir David Attenborough, un reconocido locutor de 92 años que se ha dedicado a llamar la atención del público sobre el cambio climático.

Los principales líderes políticos que participarán de la reunión son: Ueli Maurer, presidente de la Confederación Suiza 2019 y consejero federal de finanzas de Suiza; Shinzo Abe, primer ministro de Japón; Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Angela Merkel, canciller federal de Alemania; Wang Qishan, vicepresidente de la República Popular China; Giuseppe Conte, primer ministro de Italia; Pedro Sanchez, primer ministro de España; Barham Salih, presidente de Irak; Mohammad Ashraf Ghani, presidente de la República Islámica de Afganistán; Sebastian Kurz, canciller federal de Austria; Ivan Duque, presidente de Colombia; Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía; Leo Varadkaar, Taoiseach de la República de Irlanda; Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel; Faiez Al Serrag, primer ministro de Libia; Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos; Jacinda Ardem, primera ministra de Nueva Zelanda; Erna Solberg, primera ministra de Noruega; Rami Hamdallah, primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina; Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de Perú; Paul Kagame, presidente de Ruanda; Cyril M. Ramaphosa, primer ministro de Sudáfrica; Yoweri Kaguta Museveni, presidente de Uganda; Nguyen Xuan Phuc, primer ministro de Vietnam; y Emmerson Mnangagwa, presidente de Zimbabue.

También se harán presentes tres ganadores del Premio Cristal, reconocidos por aprovechar la cultura para impulsar cambios positivos: la directora de orquestaMarin Alsop, la directora de cine Haifaa Al-Mansour y Sir David Attenborough.

Asimismo, participarán líderes de organizaciones internacionales como: António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos; Patricia Espinosa Cantellano, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC); Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco Mundial; Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados; Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC); Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); y Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

También contaremos con la presencia de numerosos líderes de la sociedad civil:Yasunobu Aihara, secretario general de la Confederación Japonesa de Sindicatos (Jtuc-Rengo); Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI); Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International; Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace International; Denis Mukwege, fundador de Panzi Foundation y ganador del Premio Nobel en 2018; Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch; Marco Lambertini, director general de WWF International; Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparency International; Maria Ressa, directora ejecutiva y editora ejecutiva de Rappler.com; Elizabeth H. Shuler, secretaria, tesorera y directora financiera de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); Peter Sands, director ejecutivo de The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF); Debbie Stothard, secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); y Luca Visentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

A la participación récord del sector público se suman más de 1700 representantes del sector privado y casi 900 representantes de la sociedad civil, que incluyen líderes de ONG, emprendimientos sociales, el mundo académico, organizaciones sindicales, la prensa y grupos religiosos y de fe. El príncipe Guillermo, duque de Cambridge (Reino Unido) asistirá para hablar sobre su trabajo en salud mental, un tema central de este año.

La Reunión Anual es el encuentro global con mayor participación de las generaciones más jóvenes, ya que asistirán 50 miembros de entre 20 y 30 años de la comunidad Global Shapers del Foro y 100 miembros menores de 40 años de Jóvenes Líderes Mundiales. Hay más información sobre los participantes, como su género, sector, región, nacionalidad y edad, aquí.

¿Quiénes son los codirectores y qué es lo que hacen?

Los codirectores son los responsables de crear un marco adecuado para los debates a lo largo de la semana. Este año, cinco líderes jóvenes e inspiradores de nuestra comunidad Global Shapers acompañarán a Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft. Ellos son:

Basima Abdulrahman, fundadora de KESK, una de las primeras consultoras de arquitectura sostenible de Irak. Kesk significa “verde” en kurdo.

Juan David Aristizábal, cofundador de Todos por la Educación, el primer movimiento social de Colombia que reúne a personas de todo el espectro político para apoyar las prioridades educativas.

Noura Berrouba, miembro del cuerpo del Parlamento Europeo de los Jóvenes y miembro del directorio del Consejo Nacional de Organizaciones Juveniles Suecas (LSU).

Julia Luscombe, directora de iniciativas estratégicas de Feeding America, una organización sin fines de lucro que busca erradicar el hambre en los Estados Unidos a través de una red nacional de bancos de alimentos.

Akira Sakano, directora de Zero Waste Academy, una organización ecologista sin fines de lucro que busca ayudar a la pequeña ciudad japonesa de Kamikatsu a eliminar por completo la producción de residuos antes del 2020.