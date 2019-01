El total de préstamos en pesos al sector privado creció 17,18%

El total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de $1.571.037 millones a lo largo de 2018, lo que representó un alza de 17,18% respecto a 2017, según un informe elaborado por First Capital Group.

"No es necesario recurrir a ningún cálculo sofisticado para apreciar a primera vista que el incremento anual en términos nominales no alcanzó a compensar el alza de precios de la economía de nuestro país, por tal motivo podemos afirmar que en realidad estamos ante un retroceso en la penetración de la financiación bancaria", dijo Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. En diciembre, la línea de préstamos personales disminuyó 0,54% respecto de noviembre, con lo que el saldo final en 2018 de $419.546 millones que representó un crecimiento interanual de 19,3%.

"Por segundo mes en forma consecutiva, se aprecian bajas en términos nominales de los saldos de esta línea. Los prestamistas permanecen en una actitud cautelosa al momento del otorgamiento de nuevas financiaciones, pues los prestatarios que acuden a sus mostradores presentan baja capacidad de pago ante el incremento de las cuotas de capital e interés. A su vez, estos últimos están destinando todos los fondos extraordinarios posibles (el aguinaldo, por ejemplo) a la cancelación de las deudas", comentó Barbero.

En diciembre el monto operado a través de tarjetas de crédito totalizó $375.295 millones, 0,53% menos que en noviembre pero con un crecimiento interanual de 28,75%. "A pesar de que durante diciembre se realizan tradicionalmente consumos extraordinarios, la caída de los saldos de este rubro expresan el enfriamiento de la economía que arrojan el resto de los indicadores", aseguró el directivo.

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante diciembre este rubro marcó un leve crecimiento, con una suba del 0,55%, acumulando un stock total de $210.922 millones. En tanto que el crecimiento interanual fue de 62,42%, con lo que continuó siendo la línea con mayor crecimiento interanual y la única con crecimiento en términos reales.

En tanto, la línea de créditos prendarios presentó un stock de cartera de $97.398 millones en diciembre, mostrando una caída de 1,34% versus el stock de cartera respecto a noviembre.

La comparación con el mismo mes del año anterior, arrojó un incremento de 9,88%, lo que pone de manifiesto la baja performance del sector automotor durante la segunda mitad del año pasado, por la fuerte caída de las ventas a través de planes de ahorro previo.

En cuanto a los préstamos comerciales, esta línea experimentó una baja con relación al stock que observó en noviembre, al retroceder 3,08% con un monto de $393.939, a causa de las altas tasas de interés.