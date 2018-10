El informe completo del "Mundial de Libre Comercio" de la Fundación Libertad

Si el Mundial de Rusia 2018 hubiera sido una competencia de libre comercio y no de fútbol, Argentina no habría pasado la primera fase, Islandia habría clasificado primera en el Grupo D y Suecia habría sido el campeón. Así lo revela un informe que Fundación Libertad elaboró junto a la Red Liberal de América Latina y la Fundación Naumann, en base a 4 índices internacionales: Libertad Económica (Heritage Foundation), Comercio Transfronterizo (Doing Business del Banco Mundial), Facilidad de Comercio (World Economic Forum) y Cantidad de Obstáculos al Comercio (Global Trade Alert).