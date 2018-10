El dólar volvió a bajar y cerró a $38 en el Banco Nación

Desde que el Banco Central aplicó la banda de flotación y empezó a colocar letras de liquidación (Leliq) a una tasa que supera el 70% anual, el dólar empezó a descender paulatinamente y este martes quedó cerca de perforar el piso de $38.

En el Banco Nación, el dólar hoy cerró a 30 centavos más barato que ayer. En este sentido, el valor a las 15 fue de $38, mientras que el último promedio que entregó el Banco Central (contempla a todas las entidades) fue de $38,25.

Según la política del BCRA de "banda de flotación", el Central no intervendrá directamente en el mercado de dólares (no venderá reservas) mientras la cotización se mantenga entre los 34 y 44 pesos, valores que no se han excedido hasta el momento.

En paralelo, las Leliq (destinadas solamente para los bancos), con un interés superior al 70%, tienen como finalidad absorber pesos del mercado que, eventualmente, podrían destinarse para la compra de dólares.