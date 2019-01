El dólar perforó la banda inferior y el Central salió a comprar dólares

Como se esperaba que sucediera de un momento a otro, el dólar finalmente perforó el piso de la banda de no intervención y el Banco Central salió a comprar dólares por primera vez desde que Guido Sandleris estableció este sistema. Fueron US$ 20 millones los que absorbió, a pesar de que la entidad está autorizada a adquirir hasta US$ 50 millones diarios de acuerdo con lo estipulado con el Fondo Monetario Internacional.