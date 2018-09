Después de trepar por encima de los 40 pesos, el dólar completó su tercera jornada consecutiva a la baja. Este viernes, el valor de la moneda estadounidense cayó 40 centavos en relación al jueves y terminó la semana en $37,60 en el Banco Nación. En tanto, el promedio del Banco Central fue de $37,81, lo que refleja que en tres días cayó más de un 5%.

Si bien se aprecia una relativa calma de los mercados, en medio de las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para agilizar la llegada de los recursos comprometidos, el presidente Mauricio Macri relativizó la situación. En ese sentido, remarcó que "tres días de tranquilidad no indican que las cosas se han resuelto".

La frase del presidente tuvo lugar en una conferencia de prensa que dio este mediodía en Mendoza, en la bodega Bressia de Luján de Cuyo. Allí, estuvo acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. "Tenemos que actuar en consecuencia con lo que decimos y no podemos vivir más de prestado", amplió.

Más temprano, también en Mendoza, el presidente del BCRA, Luis Caputo, sostuvo que la recuperación de esta crisis económica será "lenta y dolorosa". De todos modos, durante su exposición en la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), señaló que con respecto al dólar "vamos hacia un periodo de más tranquilidad".

"Hay jugadores del mercado jugando en contra, eso es obvio. Desde bancos a algunos fondos, es parte de las reglas del juego. Es así como funcionan los mercados. Si hay alguien atrás de esas jugadas específicamente, a mí no me consta. No es algo nuevo, pasa siempre cuando hay una crisis", continuó.