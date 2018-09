El dólar cerró la semana a $40,51 y las reservas rozan los U$S 50 mil millones

Esta semana, el dólar volvió a superar los $40 después de una relativa calma los días precedentes. Hoy, la moneda estadounidense cerró a $40,53, según el promedio que entrega el Banco Central (BCRA).

En tanto, el dólar hoy cerró a $40,40 en el Banco Nación, unos 40 centavos más caro que el jueces. Sobre las casas de cambio, en Mendoza venden cada billete verde a un promedio de $40,70.

Este viernes, el Banco Central volvió a intervenir para intentar contener la escalada de la moneda estadounidense. En total, se desprendió de U$S 75 millones y las reservas quedaron en U$S 50.529 millones (en junio, eran U$S 62.000 millones).