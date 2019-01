Ecolatina prevé un crecimiento del 7% en las exportaciones

La balanza comercial de 2018 arrojó que las exportaciones crecieron el año pasado un 5,1% interanual a US$ 61.621 millones, mientras que las importaciones cayeron un 2,2% a US$ 65.441 millones, con un déficit de US$ 3.820 millones, 54% menor al registrado en 2017, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).