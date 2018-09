Diserta en Mendoza Tom Rice, el gurú de Silicon Valley

Con la organización de ADEN, Gilberto Santamaría Asociados y Ciudad de Mendoza; y auspiciado por Endeavor, ARCAP, Chimpay y Embarca, este lunes 17 de setiembre tendrá lugar la segunda entrega del Programa para inversores en Startups en la ciudad de Mendoza. Los encuentros se llevarán a cabo en el Hotel Sheraton Mendoza.

Esta vez la conferencia estará a cargo de Tom Rice, Startup Mentor and Advisor (de Silicon Valley), quien abordará temas como: ¿Qué debo tener en cuenta para invertir en startups? ¿Cómo transformarse en un inversor? ¿Cómo construir tesis de inversión y generar flujo de reparto? Experiencia de Plug & Play y Tech Center como inversor. Tendencias y áreas relevantes en el mercado de inversión.

El programa busca que los participantes conozcan los detalles del ecosistema del inversor en las empresas emergentes, optimicen sus habilidades para identificar y evaluar las mejores startups para su cartera, conozcan las diferentes formas de capitalizarlas y los tiempos en los que se debe entrar y salir. Además, podrán conectarse con actores de Silicon Valley y conocer sus experiencias; como así también ser parte del networking con el Alumni enfocado en la inversión de Startups.

La actividad se desarrolla a través de clases presenciales que se dictán durante septiembre y octubre a cargo de profesionales altamente experimentados (de Argentina y Estados Unidos), con contenido teórico - práctico. Al finalizar se podrá compartir una cena con los participantes y el disertante invitado.

Tom Rice es PhD en Filosofía (Stanford University) con especialidad en Ingeniería de Sistemas Económicos y marcado enfoque en análisis de decisión y análisis de riesgo probabilístico. Es experto en compañías extranjeras que vienen a Silicon Valley, se concentra en compañías de IP con plataformas en el espacio B2B. Ha trabajado en Silicon Valley por más de cuarenta años como profesional técnico, CEO, capitalista de riesgo y miembro de directorio de reconocidas compañías. Es mentor de empresarios a través de las organizaciones de ex alumnos de Stanford y MIT, el programa Under Twenty de Peter Thiel y el Tech Center Plug and Play.

La conferencia se desarrolladle de 16:00 a 20:00 hs en el hotel Sheraton Mendoza.

Las próximas ediciones:

● 24 de septiembre | Horario: de 16:00 a 20:00 hs Lugar: Hotel Sheraton Mendoza

¿Qué tips legales y financieros debo tener al momento de invertir? Venture Capital unlocked. Corporate Accelerator. Corporate VC. Legal Docs: Cap table and Standard terms.

Speaker: Matteo Daste - Socio de Orrick (San Francisco - CA). | Clase en inglés (con traducción simultánea). Matteo Daste es socio Orrick y miembro del grupo de empresas de tecnología y copresidente del escritorio de Orrick Silicon Valley - Europa. Su práctica se centra en asesorar estratégicamente a empresas y empresarios.

● 8 de octubre | Horario: de 16:00 a 20:00 hs Lugar: Hotel Sheraton Mendoza

Desde el Inversor Ángel hasta el Venture Capital ¿Cómo es el capital emprendedor en la práctica en Argentina?

Speaker: Diego Gonzalez Bravo - Senior Managing Partner at Draper Cygnus / President at ARCAP. Diego González cuenta con una amplia experiencia en Entrepreneurship, Venture Capital y Corporate Finance. Durante los últimos años, ha estado trabajando en Venture Investments and Business Strategy, y también en operaciones de Fusiones y Adquisiciones. Es el socio Director de Cygnus Capital, una firma de capital de riesgo enfocada en startups y compañías de tecnología en etapa temprana en Latinoamérica. También es socio a cargo de Finanzas corporativas de S&A: Morrison KSI, una firma argentina de contabilidad ubicada en Buenos Aires y miembro independiente de Morison KSI, donde dirige la práctica de Espíritu Emprendedor y Venture Capital en la región de LatAm.