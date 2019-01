Desde aquí se distribuyen en Asia las exportaciones de Mendoza

Por definición, un hub logístico es el lugar donde se reúnen las cargas de mercancías con la finalidad de ser redistribuidas, en pocas palabras es un puerto o aeropuerto que funcionan como centros de conexiones y logística de distribución. Además de ser un puente para que diversas mercancías entren al lugar donde funcionan, los hub logísticos derivan grandes beneficios económicos, especialmente por la cantidad de empleos que generan gracias a sus operaciones logísticas. Igualmente desarrollan negocios de bajo riesgo que benefician a la población, así como la libre circulación de mercancías.

Según un estudio de Global & Emerging Logistic Hubs, el comercio global aumentó 600% en los últimos 35 años, dando pie a la instauración de redes de suministro a nivel mundial.

Mendoza está presente con sus mercaderías en diferentes puntos del mundo, pero en noviembre dio un salto importante con la misión económica que, conducida por ProMendoza, realizó al sudeste asiático con el ministro de Economía, Martín Kerchner. Allí, dejó habilitados los sitios desde donde se distribuyen las exportaciones por el contigente gigante, y no más de cinco días después partieron los primeros contenedores.

¿Por qué es mejor trabajar desde los hubs logísticos? Los expertos en comercio internacional dan al menos 7 razones:

Ahorra energía, por lo tanto abarata costes. Poseen infraestructura industrial. Instalaciones adecuadas que faciliten las operaciones. Van a la par con la tecnología adecuada a su actividad económica. Capacidad para conectarse con otros hubs. Capacidad de conectarse con otros mercados internacionales de largo alcance. Capacidad de conectarse con grandes áreas de población interesantes para los operadores globales.

El centro logístico de Shangai

Pocos días después de que Mendoza confiara la distribución de sus exportaciones a Juerei Grpup en Shangai, China, logró enviar un contenedor de 40 pies, con más de 17 mil botellas de vino mendocino. El contenedor llevó etiquetas de siete bodegas mendocinas Andeluna, Los Haroldos, Barbarians, Ofa Wines, Domados Wines, Bodega Sánchez y Tapiz, y se espera que llegue a destino a mediados del mes próximo. Los vinos embarcados pertenecen a tres rangos de precio: el 60% del total del envío son de US$ 2,3 por botella; el 30% de rango medio, entre US$ 2,8 y US$ 4,3 la botella, y el 10% restante, entre US$ 5,3 y US$ 10,3 por botella.

Esta semana esos productos llegaron a destino:

Para la comercialización, Juerui Group dispondrá de dos metodologías. Una parte del embarque la destinará a ventas locales en China y otra parte será utilizada para muestras, con el objeto de seguir ampliando la cartera de clientes de las empresas. MDZ entrevistó en Shangai al titular de Juarei Group, Li Jin, y visitó sus instalaciones. El prominente intermediario chino animó a las pymes a sumarse:

Las oficinas de Juarei se encuentran en pleno centro económico y financiero de la importante ciudad asiática y desde sus alturas puede observarse todo el radio urbano. Pero eso no es tan importante como que sea el pubnto de encuentro y degustación de comidas y vinos que luego se distribuirán por todo el gigante asiático mediante sistemas online y en no más de 72 horas. Estas son las oficinas de Juarei:

La zona de reuniones y degustación.

Productos de todo el mundo conviven.

Los vinos mendocinos, el día de la firma del convenio.

Lin Jin y el ministro Kerchner con Shangai de fondo.

El hub de Emiratos Árabes

En la ciudad franca de Jafza de Emiratos Árabes, Mendoza firmó un convenio con una de las compañías más grandes del mundo que administra, entre muchas otras cosas, una sección del puerto de Buenos Aires. Se trata de Mubadala. Allí la provincia tiene su base de operaciones para llegar no solo al sudeste asiático y Oriente Medio, sino al este de África, de creciente expansión.

El hub es operado por Al Futtaim, un firma que posee más de 1 millón de metros cuadrados de almacenaje. Con un traslado de casi 100 kilómetros, Kerchner se reunió en noviembre en Abu Dabhi, acompañado por el embajador argentino, Fernando Di Martini, con los dueños de Mubadala, el principal fondo de inversión y desarrollo árabe con más de US$ 63.000 millones de capitales invertidos.

Así son por dentro las oficinas:

En este centro, los exportadores mendocinos pueden ingresar productos, nacionalizarlos y venderlos sin abonar ninguna tasa a los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahreim, Kuwait y Omán y que reúne a una población de 60 millones de habitantes. Otro beneficio que tiene esta acción es funcionar como base de reexportación, lo que permite llegar con costos más competitivos a países del norte de África y a la India y naciones aledañas.

Allí, Kerchner y el director de ProMendoza, Mario Lázzaro, recorrieron las instalaciones de la empresa junto a Fernando Kavitha, gerente de Relaciones con el Cliente, y Anthony Vargheese, gerente general de la compañía, en la que los exportadores podrán almacenar productos y negociar con importadores para insertarlos en un mercado creciente en demanda y en calidad.

Singapur, la otra gran puerta al mercado asiático

Un día después de que la misión econímica de Mendoza al sudeste asiático regresara, bodegas oriundas de Mendoza cerraron negocios en un encuentro organizado por la Embajada de Argentina en Singapur. Días antes, en una breve visita a ese país, una misión de Mendoza, con respaldo del Consejo Federal de Inversiones y elñ protagonismo de ProMendoza, sentó las bases para que la provincia cuente con un Hub Logístico en el lugar que le permita distribuir en 48 horas productos en todo el sudeste asiático. En este sentido, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, junto al director de ProMendoza, Mario Lázzaro, visitaron el centro de distribución ubicado en las cercanías de la fronera con Malasia y en el que ya algunas bodegas mendocinas, como Flamarique, utilizan como base de operaciones.

En Singapur, Kerchner y Lázzaro iniciaron el proceso que podría llevar a que en ese país se fraccione vino mendocino. Al agregársele valor en la pequeña y poderosa nación asiática, podría ser exportado a China con tasa cero y competir en el mercado con condiciones óptimas, distinto a lo que ocurre con los productos que llegan fraccionados desde Argentina, que deben pagar altas tasas y pierden frente a, por ejemplo, Chile.

Estas son las oficinas de la compañía que administra la distribución de productos desde Singapur:

Así es la planta de almacenamiento del hub logístico de Mendoza en Singapur: