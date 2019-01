Davos: así enfocarán el futuro de América Latina

El intenso próximo ciclo electoral promete traer cambios importantes para el liderazgo en América Latina, ya que la gran lucha contra la corrupción en varios países ha comenzado a dar resultados. Toda la región está tratando de identificar nuevas fuentes de crecimiento a largo plazo, en medio del aumento de la retórica proteccionista en el escenario global. Muchas de las economías de América Latina están adoptando reformas que se esperaban desde hace mucho; además, están intentando establecer una mayor igualdad y, al mismo tiempo, aspiran a mejorar la eficiencia. La cuarta revolución industrial jugará un papel fundamental en los esfuerzos para reforzar la resiliencia económica y la sostenibilidad de América Latina, y hacerla cada vez más emprendedora, innovadora e inclusiva. Este informe se basa en las opiniones de un gran número de expertos de la Red de expertos del Foro Económico Mundial y está dirigido en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Seguridad y crimen organizado: Las altas tasas de desempleo juvenil contribuyen a la inseguridad en América Latina

El crecimiento económico, el aumento de la movilidad social y la inclusión social más amplia que ha disfrutado América Latina durante la última década no han mejorado, necesariamente, la seguridad pública. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, 42 de las 50 ciudades más violentas del 2016 estaban ubicadas en América Latina. Un estudio del 2017 publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo estimaba que los costos directos de la delincuencia en los países de América Latina (incluidas pérdidas para las víctimas, la pérdida de ingresos para los presos, el gasto privado en la seguridad de las empresas y los hogares, y el gasto público en la policía, las cárceles y los sistemas de justicia penal) equivalían a un promedio del 3 % del PIB, o dos veces el costo promedio en los países desarrollados. A medida que las poblaciones siguen creciendo, los problemas como el crimen organizado, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la impunidad de los funcionarios corruptos no se han abordado. Según la División de Población de las Naciones Unidas, en el 2014, el 80 % de la población latinoamericana y caribeña vivía en ciudades, y se prevé que aumente al 85 % para el 2030. Las tasas relativamente elevadas de desempleo juvenil contribuyen al aumento de la delincuencia. Por ejemplo, según el Instituto Igarapé, en el 2016, un aumento del 1 % en la tasa de desempleo entre los hombres en Brasil contribuyó a un alza del 2,1 % en la tasa de homicidios. En el 2016, el mismo instituto informó que aproximadamente el 13 % de los jóvenes de América Latina y el Caribe estaban desempleados, o casi tres veces el porcentaje de los adultos. Los jóvenes que están empleados trabajan, en gran parte, en la economía informal y no regulada. Esto significa que más de 20 millones de jóvenes en la región son parte de la llamada generación nini: ni están inscritos en un programa de educación o capacitación formal ni están empleados. El crimen organizado y el tráfico de drogas afectan particularmente a partes de América Central y México, donde la pobreza y la falta de oportunidades significa que los jóvenes caen más fácilmente en estas actividades ilícitas. En países como Venezuela, la agitación social y política ha aumentado y está causando inseguridad, mientras que otros países, como Brasil, han experimentado algunas mejoras, pero pueden estar en peligro, a la luz de la desaceleración económica y el aumento del desempleo.

Integración y cooperación regional: Los costos de transporte, el comercio electrónico limitado y las diferentes políticas nacionales obstaculizan la integración regional

Entre el 2010 y el 2015, a raíz de la crisis financiera, América Latina y el Caribe perdieron parte de la participación regional en el mercado global. Sin embargo, el Informe de control de comercio (Trade Monitor Report) del Banco Interamericano de Desarrollo del 2017 sugirió que después de 25 meses ininterrumpidos de contracción, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe volvieron a tomar un camino de crecimiento; después de contraerse un 3,3 % en el 2016, el crecimiento año a año del período entre enero y junio del 2017 fue de 13,2 %. Desde mediados de los años 90, las barreras comerciales han disminuido significativamente entre las naciones de América Latina y el Caribe. De los 284 acuerdos regionales de comercio físico actualmente en vigor en todo el mundo, 57 incluyen países sudamericanos y 38 incluyen naciones centroamericanas, lo cual ha tenido como resultado acuerdos comerciales con una cobertura de más del 80 % de todo el comercio en América Latina y el Caribe, según las cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los países de América Latina han logrado avances en la armonización de los procedimientos de integración y regulación entre las fronteras. Sin embargo, a medida que aumenta la competencia y crece la complejidad de las cadenas globales de valor, se vuelve necesaria una mayor uniformidad de las políticas nacionales y la modernización de las instituciones. Los costos de transporte y logística constituyen uno de los obstáculos más importantes para la integración comercial en la región. Según la Asociación Latinoamericana de Integración, estos costos son significativamente superiores en la región en comparación con el mundo desarrollado, como consecuencia de la infraestructura limitada y relativamente ineficiente.

Modernización institucional: La sociedad civil y las empresas necesitan la modernización para poder apoyar el desarrollo

Los casos de corrupción y la falta de transparencia en América Latina han demostrado que hay debilidades en las ramas ejecutivas, legislativas y judiciales de los Gobiernos de toda la región. En tres de las cuatro economías más grandes, Brasil, Colombia y México, la corrupción está clasificada entre los primeros tres factores más problemáticos para hacer negocios en la zona, de acuerdo con el Índice de competitividad global del Foro Económico Mundial del 2017-2018 (en la cuarta economía más grande, Argentina, la corrupción ocupa el séptimo lugar entre los factores más problemáticos). No había países de América Latina y el Caribe representados entre los primeros 20 en el índice de 137 economías del Foro; Chile, en el lugar 33, tenía el puesto más alto, seguido por Costa Rica, en el lugar 47. Los países latinoamericanos enfrentan presiones significativas tanto de la sociedad civil como del sector privado para modernizar sus instituciones públicas. Con suerte, comprenderán la importancia de esto, a medida que tratan de consolidar las ganancias sociales y el desarrollo económico que han logrado hasta la fecha.

Inclusión social: América Latina debe intentar preservar los logros alcanzados en términos de inclusión

El crecimiento económico de América Latina y la formulación de políticas públicas tuvieron como resultado considerables beneficios sociales desde el inicio de la década de 1990 hasta el 2016; la pobreza extrema se redujo a la mitad, la tasa de mortalidad infantil disminuyó en un 65 % y la esperanza de vida promedio al nacer aumentó en casi 8 años, según un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La desigualdad de los ingresos también disminuyó durante el período; mientras que la asistencia a la escuela primaria pasó a ser prácticamente universal, el agua potable llegó a casi el 96 % de los hogares en la región y dos tercios de las mujeres en edad de trabajar comenzaron a participar activamente en el mercado laboral. Estos cambios positivos han incrementado la demanda de productos y servicios de calidad, incluidos los que son proporcionados por el sector público. Entretanto, el envejecimiento de la población de la región está amenazando la bonificación demográfica (en forma de un gran número de jóvenes entrando en el mercado laboral) que antiguamente caracterizaba a América Latina. Los sistemas de seguridad social destinados a ayudar a los ancianos se están convirtiendo en una pesada carga para los jóvenes, que con frecuencia carecen de oportunidades económicas y de empleo. El desafío para el próximo decenio será preservar el persistente impulso de la transformación social positiva en un entorno económico más difícil, particularmente en países que dependen fuertemente de la exportación de productos básicos, que recientemente han perdido valor en los mercados mundiales.

Sostenibilidad ambiental: Las industrias basadas en recursos naturales deben recibir apoyo para aumentar su sostenibilidad

América Latina es altamente dependiente de las exportaciones basadas en recursos naturales, especialmente entre industrias, incluidas la agricultura, la minería y la silvicultura; se estimó que las exportaciones de recursos representaba aproximadamente el 70 % de las exportaciones totales de la región entre el 2001 y el 2011. Los recursos naturales son vulnerables a la explotación, y el uso intensivo del agua, la energía y la tierra es, a menudo, necesario para aumentar la producción. La dependencia en industrias de recursos naturales, junto con la explotación insostenible de los recursos, ha exacerbado los problemas sociales, económicos y ambientales de la región, incluidos la desigualdad social, los abusos de los derechos humanos y el deterioro del medioambiente. La concentración de exportaciones actual de la región en unos pocos productos básicos exige una mayor diversificación de la producción para poder manejar las vulnerabilidades de mejor manera. América Latina podría aprovechar la oportunidad que presenta la disminución de los precios de los productos básicos, que antiguamente eran muy altos, estableciendo políticas que satisfagan la demanda y el consumo insostenibles de recursos naturales, mejorando el acceso al financiamiento para construir infraestructura resistente al clima, apoyando la adopción de tecnologías ecológicas y aumentando la transparencia de la industria.

Productividad: La desigualdad y el retraso en la innovación están obstaculizando la productividad en América Latina

A medida que la actividad económica global mejora, América Latina se enfrenta a importantes obstáculos para obtener beneficios de esta tendencia mediante la mejora de su productividad interna. A pesar de haber tenido una década de mejoras, a partir del 2016, el ingreso per cápita de América Latina con respecto al de Estados Unidos todavía era aproximadamente un 20 % más bajo de lo que había sido en 1960. Un estudio realizado en el 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo identificó políticas prioritarias que podrían ayudar a alcanzar mayores niveles de ingreso per cápita en la región; estas incluyen iniciativas de salud y educación para los países más pobres, y esfuerzos para fortalecer la infraestructura y los mercados de capital en los países de ingresos medios. Estas reformas se deberían implementar, idealmente, en un entorno propicio para el espíritu emprendedor, la innovación y la sana competencia. La persistente falta de habilidades, la desigualdad de género y la relativa falta de innovación están afectando la competitividad de América Latina. Según el Informe de competitividad global del Foro Económico Mundial del 2017-2018, la región padece deficiencias particulares en términos de las instituciones, la infraestructura, la eficiencia del mercado laboral y la innovación. Según el informe, muchos de los fundamentos de la competitividad han empeorado durante la última década, debido al fracaso de las instituciones democráticas en Venezuela y los escándalos de corrupción que han estallado en toda la región. También es necesario abordar otros desafíos, incluidos los niveles relativamente bajos de comercio dentro de la región y la limitada integración en cadenas de valor mundiales y regionales. Aunque algunas economías de América Latina son partidarias del libre comercio, las economías más grandes siguen siendo decididamente proteccionistas. Una estrategia a largo plazo y una regulación coherente, combinadas con una infraestructura adecuada, serán esenciales para abordar estos problemas.

Tecnología y conectividad: América Latina está preparada para beneficiarse de la creciente cobertura de la banda ancha y la alfabetización digital

Los avances en materia de tecnología de la información y las comunicaciones varían entre las diferentes partes de América Latina; el desarrollo de la infraestructura y las tasas de utilización difieren considerablemente entre los países, entre las zonas urbanas y rurales, y entre varias zonas urbanas dentro de un mismo país. Según el Banco Mundial, en el 2016 había 109 suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes en América Latina y el Caribe, en comparación con el promedio mundial de 101,6. La alfabetización digital entre la población de la región sigue siendo muy baja, y la mayoría de la tecnología que se utiliza es importada. Esto presenta una oportunidad increíble, a medida que la cobertura la banda ancha y la calidad de servicio aumentan; un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo realizado el 2012 indicó que cada aumento del 10 % en la utilización de banda ancha puede tener como resultado un aumento del 3 % en el PIB, un aumento del 2,6 % en la productividad y 67 000 puestos de trabajo adicionales. Los jóvenes en América Latina están relativamente bien conectados y activos en línea, y están deseosos de tener información nueva y medios de expresión. El aumento de la infraestructura, la asequibilidad y la capacidad podrían permitir un mayor acceso, fomentar el desarrollo de contenidos locales y generar empleos y oportunidades de inversión. Las iniciativas del sector privado, con el apoyo del Gobierno, podrían asegurar que América Latina se beneficie plenamente de la economía digital.

Vulnerabilidad macroeconómica: América Latina necesita políticas fiscales y monetarias para fomentar el crecimiento

Tras dos años de declive económico en el 2015 y el 2016, se espera que América Latina entre en un período de crecimiento lento. Sin embargo, la disminución de los precios de los productos básicos, el decepcionante progreso de la recuperación económica mundial, la reducción de la inversión extranjera y los flujos de capital, y la volatilidad en los mercados mundiales han disminuido las perspectivas macroeconómicas de la región. América Latina necesita adoptar políticas fiscales y monetarias que permitan ajustes económicos a las nuevas condiciones externas. Según la publicación del 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo, denominada Ahorrar para desarrollarse, los países de América Latina y el Caribe estaban ahorrando menos del 20 % de sus ingresos nacionales, en comparación con aproximadamente el 35 % en los países de alto crecimiento en Asia oriental. La publicación sugiere que los países de la región identifiquen de mejor manera las fugas y la ineficiencia en el gasto público para poder salvaguardar la inversión pública; un posible motor clave para el crecimiento económico.