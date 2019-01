Cuánto cobran los bancos por usar un cajero en el exterior

Aunque la recomendación siempre es usar el plástico mientras estás en el exterior y dentro de eso priorizar el débito si es posible, también hay momentos en que es necesario ir a un cajero automático para retirar dinero en efectivo para diferentes cuestiones. Por eso, es fundamental cuánto están cobrando los bancos por esa operación.

Cada vez que sacas dinero se te hace un cobro adicional por ese servicio en el exterior y los cobros pueden llegar hasta $620 por cada extracción.

De acuerdo a lo que indica el Banco Central, al tipo de cambio la entidad que más está cobrando es el Hipotecario con un costo de U$S16,34 por operación, lo que se traduce hoy en unos $620.

Según el relevamiento de Cronista, entre los bancos que cobran en dólares esta comisión, están el Macro con U$S 14,88; Patagonia con U$S11,50; Provincia U$S 8; Nación con U$S 4,84 y el Credicoop con U$S 4,36.

Entre los que cobran en pesos por la operación están el ICBC con $99,68; BBVA Francés $72,57 y Galicia $50.

Del total de lo cobrado por el banco emisor, el 70% va a la empresa propietaria del cajero, el 20% al banco en el que se está operando y el 10% que queda va a la tarjeta.