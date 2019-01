Creció la inversión a pesar de la desaceleración

La inversión creció 2% en los primeros nueve meses de 2018 en su comparación interanual a pesar de que el tercer trimestre cerró con números negativos, en parte debido a los mayores costos para importar, la menor actividad en el sector agrario e industrial y la suba de tasas de interés.

Según el último informe del Monitor de la Inversión, que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en el tercer trimestre los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron los US$ 3.150 millones, un 5% menos que en el mismo período de 2017.

De ese total, US$ 2.100 millones fueron de reinversión de utilidades de parte de las empresas, US$ 710 millones correspondieron a aportes de accionistas y US$ 340 millones fueron toma de deuda con matrices.

"En 2017 la inversión fue el principal motor del crecimiento de la economía, y continuó así hasta el primer trimestre de este año. Venimos de meses difíciles y hoy el contexto macro es más adverso; sin embargo, hicimos muchos cambios y continuamos desarrollando iniciativas que nos permiten modificar procesos y allanar caminos para mejorar desde las bases el clima de negocios en Argentina", expresó Francisco Uranga, director General de Inversiones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

El informe, de carácter trimestral, anticipó que en octubre pasado se verificaron 23 anuncios de inversión por un total de US$ 1.600 millones, entre ellos el proyecto de YPF en la refinería de Luján de Cuyo para alcanzar un 70% de su producción baja en azufre, y las inversiones chinas en Entre Ríos para obras de gas, líneas de alta tensión y fibra óptica.

A pesar de esto, en el décimo mes del año pasado todos los componentes de la inversión cayeron debido a que los mayores costos para importar afectaron la compra de maquinaria y equipo de transporte de origen extranjero, que bajaron 15%, mientras que la inversión en construcción lo hizo de forma más moderada con una baja 1,5% respecto al año anterior.

En lo que respecta al balance anual, la agencia señalo que entre enero y octubre hubo anuncios de inversión por más de US$ 23.000 millones y que los sectores que más crecieron fueron transporte e infraestructura, bienes de consumo y minería.