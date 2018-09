Conviene venir a Mendoza: en Chile analizan los pro y los contras de la crisis económica argentina

En Chile septiembre es un mes que está relacionado con fiesta. En el vecino país se celebran las fiestas patrias y este año tienen cinco días libres y, como es tradicional, se espera que muchas personas crucen la frontera y vengan a Mendoza para pasar los días feriados.

Este año esos viajes tendrán un condimento especial y es la crisis económica argentina que hizo que el peso chileno se fuera a las nubes y esté en $58 para la venta por cada milo y $55 para la compra. Bajo ese panorama, economistas chilenos analizan los pro y los contra de la devaluación del peso argentino y anticipan que será conveniente viajar para hacer turismo en nuestro país. La otra cara de la moneda será que el sector turístico chileno sentirá con fuerza la falta de argentinos en sus playas.

Concretamente, este año las fiestas patrias en Chile (por la celebración de la Primera Junta de Gobierno) se iniciarán el viernes 14, cuando se inicie un fin de semana extra largo que se extenderá hasta el miércoles 19 de este mes. Según los analistas consultados por El Mercurio Online, en medio de la crisis que se vive de este lado de la cordillera es conveniente el cambio a la hora de hacer turismo.

Tomás Flores, economista que fue subsecretario de Economía del primer gobierno de Piñera, señaló: "Les conviene a los chilenos ir a Argentina. Es lo que se produce habitualmente cuando hay una corrida bancaria con una devaluación tan brusca. Lo que se hace más barato para los chilenos son los bienes y servicios producidos en Argentina, como alojamiento, alimentación, ver un espectáculo. Es una gran oportunidad".

Por su parte Cristian Echeverría, director Centro de Estudios en Economía y Negocios UDD, manifestó: "Ante un alza tan fuerte del tipo cambio inicialmente, lo más probable es que los precios del bife chorizo, del tour, no hayan subido en la misma proporción. Está más barato ir a Argentina que hace dos meses atrás, hace dos meses no era barato, ahora es menos caro. Es más conveniente. No a los niveles pasados donde uno iba a comer casi por la mitad que acá y el doble de mejor calidad".

Alejandro Alarcón (economista U. de Chile): "Lo que importa es el tipo de cambio real. No se puede considerar solo la devaluación nominal, que ha sido muy fuerte. Pero la inflación en Argentina ha tenido también una trayectoria muy fuerte. La posibilidad que tiene Argentina para ofrecerle productos a los chilenos disminuye. Si vas allá no sólo es por turismo, vas a un restaurante, compras productos y eso es lo que está afectado por la inflación. El mensaje para los chilenos es que no se dejen influenciar sólo por la devaluación nominal, sino también por la tasa de inflación".

Por otro lado, los economistas también analizan la situación en el otro sentido del corredor internacional y aseguran que el sector turístico chileno sentirá el golpe de la devaluación por la falta de turistas argentinos.

"Desde el punto de vista de la economía chilena, vamos a vivir el fenómeno inverso. En el verano no van a venir muchos argentinos, eso es lo malo. Se les hizo muy caro. Todo lo importado, entre los que está vacacionar acá, se les hizo muy caro", señaló Flores.



Esa opinión es compartida por Echeverría. "Es seguro que no van a venir argentinos. Pese a que el dólar subió en Chile, fue mucho menos que allá. Cada peso argentino compra menos peso chileno de lo que compraba antes. Se les hace más caro, va a haber menos flujo de turismo argentino, tanto tradicional como de mal".