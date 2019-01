Comienza la primera licitación del año de Letes en dólares

El Ministerio de Hacienda de la Nación realizará hoy su primera licitación de títulos públicos, Letras del Tesoro en dólares a 217 días, con una tasa de 4,75% anual, con la novedad de que la suscripción sólo podrá realizarse con esa divisa, y no con pesos, como se hacía hasta diciembre.

Además, desde el Palacio de Hacienda, testearán cuál es el nivel de interés por este título, en medio de un mercado financiero internacional atento a las negociaciones de los Estados Unidos y China y después de que el Riesgo País de Argentina volviera a quedar por debajo de los 800 puntos la semana pasada.

La recepción de ofertas para las Letes comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes, informó la cartera que dirige Nicolás Dujovne a través de un comunicado.

Esta es la primera colocación de año y se realiza con el nuevo sistema por el cual, las Letras en dólares deberán comprarse con esa divisa, y no con pesos, al tipo de cambio oficial que cotizaba el día anterior en el mercado mayorista, como se operaba hasta diciembre.

A fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda publicó un documento sobre su estrategia financiera para 2019 en el que anunció el fin de la compra de Letes en pesos, algo que liberaba presiones sobre las transacciones del mercado cambiario de contado.

Esta oferta llega en momentos en que el dólar está muy cerca de perforar el "piso" de la banda cambiara, marcado en $36,278 prevista para el lunes.

Sin embargo, y "a pesar de que uno de los objetivos generales de la estrategia financiera del Gobierno es aumentar la porción de deuda en moneda local, no se contempla eliminar el programa de Letes en dólares en el mediano plazo", indicó el documento difundido por la entidad a cargo de Nicolás Dujovne.

Reconoció que "la sociedad argentina aún presenta una alta proporción de ahorro denominado en dólares", y que "el nivel de depósitos denominados en moneda dura en el sistema bancario sigue siendo mayor al tamaño del sector exportador financiable".

En este sentido "proveer de un instrumento de ahorro en dólares de corto plazo emitido por el Gobierno contribuye a la estabilidad de las variables financieras y de los flujos de capitales", mencionó el documento.

Hacienda planteó que este año hubo una reducción importante del endeudamiento en Letes, "y la distribución de tenencias se ha concentrado en inversores domésticos, proveyendo mayor estabilidad y previsibilidad al programa".

En la licitación de este lunes, las Letras del Tesoro en dólares tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del adjudicado en el tramo competitivo y, en cambio, se fijó que las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de US$ 50.000.

A los fines de participar en el tramo competitivo los precios deberán expresarse por cada US$ 1.000 de valor nominal original con dos decimales.

El precio máximo para las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses será de US$ 972,54 por cada US$ 1.000 de valor nominal, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,75%.