Combustibles: Cuestionan que los "precios sugeridos" sirvan para frenar los aumentos

En los próximos días la Secretaría de Energía dará a conocer un listado de precios de referencia para las naftas y el gasoil según cada una de las provincias del país. El criterio oficial será el valor del barril de crudo y el nivel del tipo de cambio del momento.

Esta medida fue decidida por el Gobierno después de la polémica que generaron los doce aumentos de precios para los combustibles registrados en lo que va de 2018. Sin embargo, esta decisión ya cuenta con el rechazo de algunos expendedores de combustible. Las razones: consideran que no logrará frenar los aumentos de la nafta y del gasoil.

"No se puede sugerir un precio del combustible que es un producto atado al dólar, cuya cotización es incierta. Con esto se pateó la pelota para adelante y no atacan el verdadero problema que es el de las diferencias entre las provincias que hoy por hoy no se justifican” afirmó al portal surtidores.com.ar Alejandro Di Palma, operador de una estación de servicio de la provincia de Entre Ríos.

"El gobierno actual generó una distorsión que antes no era tal, por la cual, por ejemplo en Paraná, tenemos un litro de nafta súper a 7 pesos por encima que el de la Capital Federal", continuó,

El abogado especialista Alejandro Tobalo opinó que los combustibles aumentan por las mismas razones que suben la generalidad de los precios en una economía de alta inflación.