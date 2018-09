Claudio Loser: "El apoyo del FMI va a tranquilizar a los mercados"

Claudio Loser, economista y ex director en el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), ponderó positivamente el nuevo acuerdo entre el Gobierno argentino y el organismo multilateral financiero que le facilitará a la Argentina un desembolso extra de más de 7.000 millones de dólares hasta 2019.

"Lo que el Fondo da es un andamio, pero hay que construir el edificio, que depende de una acción del gobierno y del país", resaltó Loser en una entrevista con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

-¿Tiene alguna evaluación en esta primera impresión tras el anuncio oficial?

- Tengo entendido que hay un aumento en la disponibilidad de recursos en el más corto plazo. Es una muy buena noticia. Tengo entendido que se mantiene el ajuste fiscal que había dicho el Gobierno, creo que eso va a tranquilizar a los mercados y Argentina lo llevará a un proceso de ajuste más ordenado después de algunos sustos.

- Cuando dice 'tranquilizar los mercados' significa que el dólar se mantenga en una cotización más controlada sin tantos vaivenes ¿Qué otro tipo de señales necesita el mercado para saber que está más calmo?

- Es complicado y siempre es una mezcla de psicología con economía, pero fundamentalmente la idea es la siguiente: el hecho de que el Fondo mantenga el apoyo aunque han habido desvíos, es un elemento muy importante para que los inversores no se salgan del dólar. Por supuesto han ocurrido momentos complicados, y habrá que mirar cómo la gente analiza los detalles del programa, pero fundamentalmente este apoyo lo que hace es reducir la incertidumbre, y creo que con eso el dólar se va a tranquilizar mucho. Esto no quiere decir que inmediatamente la gente vaya a traer de vuelta los dólares, y acá no hablamos de los inversores extranjeros solamente sino de los argentinos que tienen 300.000 millones de dólares afuera, porque van a mirar con cuidado qué es lo que estará pasando en las próximas semanas.

Lo que el Fondo da es un andamio, pero hay que construir el edificio. La construcción de ese edificio no depende del Fondo, lo que en el país siempre se pensó algo de eso, sino que realmente tiene que haber acción del Gobierno y acción de país para reconstruir la Argentina. Sin eso, el apoyo del FMI puede durar tres meses y luego desarmarse. No hay una solución milagrosa, habrá que trabajar y tener paciencia en ver los resultados.

- ¿Permite ser optimista esta muestra de confianza al Gobierno argentino?

- Creo que sí. El Fondo está muy jugado acá, entonces tenemos que interpretar cuánto se está arriesgando. Si realmente no hubiese una base sólida de acción por parte del Gobierno, no hubiera reaccionado tan rápidamente el FMI, incluso si se está jugando su propio prestigio en esto.