Chile también espera consecuencias de la "guerra" entre EEUU y China

La guerra comercial entre China y Estados Unidos preocupa a Chile. Así lo manifestó el canciller de ese país, Roberto Ampuero, quien hoy termina su gira por Japón. "Nosotros pensamos que cuando se entra en tensiones proteccionistas uno sabe cómo y cuándo comienzan, pero no sabe en qué pueden terminar", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en entrevista con la agencia EFE citada por Emol.

El secretario de Estado explicó que Chile, uno de mayores defensores del libre comercio en Latinoamérica, está vigilando "con preocupación" estos problemas entre las dos principales economías globales, China y Estados Unidos, que además son los principales socios comerciales chilenos. "Para nosotros es un tema también particularmente delicado. Son dos superpotencias que están en tensión. Con ambos tenemos muy buenas relaciones. Uno es nuestro principal socio comercial (China), y el otro es el segundo", recordó Ampuero. Mencionó que a raíz de estas tensiones se han producido nuevos elementos en otros países, como los aranceles impuestos por India a las importaciones de nueces procedentes de Chile, un tema que está resolviendo el Gobierno de Sebastián Piñera.

Según Ampuero, Chile, "uno de los países más abiertos del mundo, de pronto se encuentra sufriendo medidas que se toman no en contra del país de uno, sino contra otro, pero terminan afectados otros que no tienen parte en eso". "Eso es lo inquietante", insistió el ministro chileno. Las represalias comerciales indican que el proteccionismo "no es manejable" ya que "genera unas dinámicas que resultan como reacciones en otros continentes", en otros países o entre adversarios comerciales. Esas represalias, agregó, se desarrollan "por un efecto casi de billar, por carambola, y eso es muy inquietante porque genera una incertidumbre en el mundo, y no es bueno", afirmó.

Chile, añadió, espera que se logre superar esta etapa, "que no se establezcan las visiones proteccionistas como una parte de una nueva cultura del comercio internacional y que vuelva a prosperar el libre comercio". Ampuero defendió estos principios durante su estancia en Beijing, la etapa previa de la gira que emprendió en fechas recientes, que siguió a una visita a Hanoi con el fin de participar en el Foro Económico Mundial para el sudeste asiático. "Allí el tema principal fueron las bolsas proteccionistas y la preocupación por ellas, y la decisión de seguir comprometidos con el libre comercio y con los mercados abiertos", recordó el canciller chileno. Insistió en que el modelo económico chileno de las últimas cuatro décadas "ha estado basado en aprovechar las ofertas, las condiciones y las oportunidades que ofrece el libre comercio".

En ese sentido, recordó que Chile tiene 26 tratados de libre comercio, con unos efectos económicos para su país que le han permitido adoptar medidas para, por ejemplo, luchar contra la pobreza, definiendo un modelo que quiere preservar. Por otra parte, Ampuero se refirió a las prioridades de Chile cuando asuma en 2019 la presidencia anual del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que celebrará su cumbre del año próximo en ese país sudamericano. Entre ellas destacó la economía digital "como una necesidad de modernizar las economías y ponerlas a la altura de los tiempos". También resaltó la necesidad de potenciar la conectividad "tanto en el sentido de las comunicaciones como en el sentido de la infraestructura misma", así como el papel de la mujer en la economía. Son temas que, afirmó Ampuero, contribuyen al comercio mundial y aportan "beneficios que sienta la gente". "El peligro que corre el comercio mundial, sobre todo en esta etapa afectada por el proteccionismo, es que mucha gente en el mundo concluya que el libre comercio sólo favorece a las grandes empresas", añadió.