“Argentina exporta poco e importa poco"

Personalidades del Comercio Exterior de Mendoza y del resto del país participaron hoy de la Jornada Comercio Exterior Coyuntura, Oportunidades y Desarrollo del Comercio Exterior Mendocino y Argentino, organizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza en el contexto de los festejos por sus 100 años.

La apertura estuvo a cargo de Daniel Ariosto, titular de UCIM, quien agradeció la presencia de un auditorio colmado por un número superior a las 200 personas, conformado por autoridades, empresarios y estudiantes.

El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, que también fue parte de la apertura, expresó: “En este contexto económico organizar una jornada para hablar sobre Comercio Exterior es mirar el vaso medio lleno. Seguramente no es la primera ni la última crisis. Afortunadamente, los mendocinos no bajamos los brazos. Podemos pensar que esta vez nos agarra al trote y no arrodillados como en otras oportunidades”.

Como Gobierno provincial, si bien no manejamos macro economía, hicimos las tareas en casa y las hicimos mucho mas rápido que la Nación”, destacó Kerchner.

Y continuó: “Vemos una gran oportunidad con el dólar a $40. Mendoza cuando exportó creció más que la Argentina. Nuestra provincia no depende sólo del petróleo, del vino, de la agroindustria o del turismo que tiene una gran capacidad de recepción. También tiene capacidad de exportar servicios en cuanto al conocimiento somos exportadores de software, de juegos, entre otros. Cuando el dólar está competitivo a Mendoza le va mejor. Desde ProMendoza estamos haciendo un gran esfuerzo, acrecentando su presupuesto, para poder ayudar a las empresas exportadoras. Tienen que ser 200 o 300 para los próximos años”.

“Al mundo no se llega de la noche a la mañana hay que preparar las bases para la competitividad. Y ¿cómo lo hacemos? Hay que bajar impuestos, mejorar la logística, lograr mayor eficiencia tecnológica, entre otros factores”, finalizó Kerchner.

El país que menos exporta

Víctor Dosoretz, tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, hizo un detalle de los números del comercio exterior en el país. De su exposición se puede concluir que “Argentina es el país que menos exporta de la región. Más del 80% de las empresas exportadoras son pymes, sin embargo, las pymes solo representan el 18% de las exportaciones. Las pymes deben jugar un rol más activo en el comercio exterior”.

“Podemos ser grandes exportadores de gas y petróleo. Vaca Muerta es una oportunidad impresionante. Técnicos y jóvenes profesionales lograron que los procesos de extracción sean cada vez más eficientes, más certeros y más económicos. Esto tiene que significar un aliciente. Tenemos una posibilidad fantástica de cambiar nuestra historia”, agregó Dosoretz.

Matías Bolis Wilson, economista Jefe Cámara Argentina de Comercio y Servicios, hizo hincapié en que "Argentina tiene que salir de la trampa del cortoplacismo, dejar de perder tiempo y empezar a hacer transformaciones estructurales para 10 o 20 años. Lo que necesita Argentina es estabilidad macroeconómica, institucional y de precios”.

Abrir nuevos mercados

Las representantes de la Secretaria de Agroindustria de la Nación Aylen Elias y Carolina Zgradich hablaron sobre las “Herramientas de Asistencia Técnica al Exportador Agroindustrial”. Pusieron acento en el objetivo de la secretaría que es el de abrir nuevos mercados. Hasta el momento Argentina tiene relación comercial con 157 países. Para ello implementan programas a través de los cuales interactúan con diversos actores para implementar acciones en conjunto.

El potencial exportador de Argentina está centrado, según la secretaría nacional en tres grandes sectores frutas, carnes y lácteos.

Según las funcionarias nacionales, “Mendoza podría profundizar acciones en el sector fruta y puede mejorar su situación en cuanto a la pera y el ajo. El sector olivícola es otro nicho en el que se puede fortalecer las exportaciones provinciales debido a que hay países que han bajado las barreras arancelarias”.

La vitivinicultura y el turismo

El vicepresidente de UCIM y productor vitivinícola, Juan Viciana puso énfasis en la necesidad de innovar de parte de la industria vitivinícola. “El malbec obtuvo reconocimiento mundial a la capacidad renovarse del clúster vitivinícola Argentino. La competitividad es una construcción compleja, con orígenes económicos, organizacionales, institucionales y Políticos”.

El presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, explicó la situación de la industria madre de la provincia: “Argentina está siendo desplazada por otros países vitivinícolas. Tenemos que focalizar la actividad vitivinícola. Dentro del plan 20-30 planteamos esta focalización del vino y la materia prima. Hacia qué mercado dirigimos esas uvas. Tenemos especializarnos, hacer un comercio más profesional; más enfocado a los mercados y según los precios”.

Al futuro de Argentina lo considero enorme. El mundo extraña el vino argentino por la relación calidad precio. Una vez superada la crisis, el país va a volver a ser un jugador importante a nivel mundial”, concluyó Bressia.

El turismo fue una de las industrias exportadoras invitadas a la Jornada. Tal es así que el presidente de UCIM y empresario hotelero Daniel Ariosto explicó: “Nunca en una jornada de comercio exterior se tuvo en cuenta el turismo como actividad exportable” y reafirmó que Argentina es conocida en el mundo por sus vinos y sus bodegas.

El presidente de UCIM dio paso a la exposición de Ricardo Beccaceci, ex presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza quien explicó que: “La devaluación va a aumentar el turismo receptivo en la provincia. El gran desafío va a ser que esto no se traslade a los precios, dado que Argentina es un país caro”.

Ante la pregunta de por qué no hay capitales internacionales invirtiendo en turismo en nuestro país, Beccaceci respondió que “es por la gran presión impositiva y los altos costos laborales. En otros países de Latinoamérica se promueve la inversión, acá se piensan todos los días en nuevos impuesto”.

“El turismo es considerado una exportación, en donde quien se traslada es el consumidor. Por cada$1 que gasta un turista se agrega 0.354 de valor bruto de producción, que queda para la provincia”, agregó.

Los países con más comercio exterior mejoran la calidad de vida

Finalmente, Marcelo Elizondo presidente del Capítulo Argentino de la International Society For Performance Improvement (ISPI); investigador y profesor del ITBA (Instituto Tecnológico de Bs.As.) director de la consultora DNI y miembro Consultor del CARI expuso sobre Exportaciones argentinas. Situación. Panorama. Previsiones.

“Argentina exporta poco e importa poco. Los países con más comercio exterior mejoran la calidad de vida por cuanto mejora la calidad de productos y calidad de empleos, atraen inversión extranjera, tienen menos volatilidad cambiaria, reciben dólares comerciales que entran y permanecen y evitan los problemas que Argentina está sufriendo hoy”, analizó el profesional.

Para Elizondo, “estamos en un escenario para empezar a caminar un territorio más propicio, por el ajuste cambiario. Tenemos que corregir muchas más cosas. Estamos en el puesto 92 en materia de competitividad. Los principales problemas tienen que ver con los impuestos y regulaciones, la inflación y las tasas de sofisticación de los ambientes de negocios. Las importaciones superaron las exportaciones el año pasado y el trimestre del actual”.

Elizondo hizo un detalle de los motores del crecimiento de las exportaciones en Argentina que son:

Primarios: cereales, oleaginosas y granos

Manufacturas de origen agropecuario: residuos de soja grasas aceites y carnes

Productos: industria automotriz, químicos y metales

Energía: combustibles y sus derivados. "En estos productos se puede esperar mejoría".

“El gran número de las exportaciones están concentradas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Mendoza podría tener una oportunidad. Está en lugar 7mo dentro de las provincias exportadoras. Hay un nuevo escenario que beneficiaría a las economías regionales. Hay que conjugar los esfuerzos de empresas, estado nacional y estado provincial para potenciar las empresas que exportan”, detalló.

La Argentina exporta poco porque tiene pocas empresas exportadoras, son 7.000 en total. Tenemos que tener más empresas exportadoras. La realidad es que hoy, en el país muchos exportan poco y pocos exportan mucho".

Para finalizar, Elizondo realizó un análisis de las importaciones que “son muy importantes dado que 30% de las mismas representan parte de lo que usamos para producir y para exportar. Donde hay comercio internacional hay flujo. El mundo está aumentando las posibilidades de comercio exterior. El comercio crece y va a seguir creciendo este año y el próximo. El principal impulsor es el continente asiático”.