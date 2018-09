¿Cuánto cuesta un hotel cinco estrellas en Mendoza?

En Mendoza, existe varias alternativas a la hora de buscar alojamiento en cuanto a hoteles cinco estrellas y resorts ubicados en distintas zonas de la provincia, alguno de lo cuales han recibido premios internacionales.

Por la calidad en el servicio que prestan, se consideran hoteles de lujo, y el precio también marca la diferencia con el resto de la oferta hotelera. Pero, ¿qué ocurre actualmente con los valores de este tipo de hoteles?

Al realizar una reserva se observa un nuevo panorama en materia de valores hoteleros. Al comunicarse o buscar en internet alternativas de precios, es común encontrar lo valores en dólares, cuyos precios se actualizan día a día.

MDZ consultó con el área de reserva de hoteles referentes de la provincia. Algunos establecimientos turísticos mencionaron que trabajan con tarifas en dólares.

Para tener en cuenta, como referencia de precios, a continuación mostramos valores actuales de habitaciones dobles consultados para alojar una noche considerando un dólar de $37,40. Los hoteles cuyos precios se reflejan en la divisa norteamericana, es porque de esa forma se están ofreciendo actualmente los valores: en dólares.

Hotel Diplomatic: Ubicado en la calle Belgrano de Ciudad. El valor de la noche es $6.500 más IVA, incluye desayuno continental. D

Hyatt Mendoza: Ubicado frente a la Plaza Independencia, ofrece distintos tipos de habitaciones, cuyos valores van desde USS 338 más iva, lo que equivale al cambio de hoy a $ 12.700 más IVA. Este valor incluye desayuno y estacionamiento. Las habitaciones de categorías superiores cuestan cerca de US$ 668.

Sheraton: Ubicado en el microcentro de Mendoza, la habitación para dos personas estándar cuesta $ 4.000 más iva con desayuno y acceso al spa. El estacionamiento tiene un costo aparte de $ 170 diarios.

Intercontinetal: Se encuentra en Guaymallén, frente al Mendoza Plaza Shopping. La habitación standar cuesta US$100 más iva con desayuno incluido, instalaciones de spa y la posibilidad de estacionar en el casino o abonar el estacionamiento con cargo adicional. El valor sería de $ 4.740 más IVA.

The vine of Mendoza: Es un resort spa ubicado en Valle de Uco, una alternativa muy buscada tanto por el turismo interno como extranjeros que buscan deleitarse con diversos paisajes mendocinos. Los precios de las habitaciones con desayuno incluido van desde los U$S 600 más IVA, que serían $23.000 más IVA, los valores ascienden hasta los $55.000 según la habitación.

Gran Hotel Potrerillos: Si bien no está dentro de las categorías de hoteles cinco estrellas, es uno de los más buscados por los turistas debido a su exclusiva ubicación. El valor de la habitación con desayuno incluido parte de los $ 3.500 más IVA en adelante.