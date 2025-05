Argentinos arrasan con los comercios brasileros y paraguayos

El fin de semana XXL que terminó este domingo intensificó el cruce de ciudadanos, principalmente misioneros, hacia las localidades fronterizas de Paraguay y Brasil con el objetivo de realizar compras de todo tipo, debido a la diferencia cambiaria con los países vecinos.

"Los argentinos arrasaron este fin de semana", dijo Paulo Chaves encargado del supermercado Bono situado en Diniosio Cequeira, frontera ceca con la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen.

"La mayoría compra alimentos y elementos de limpieza, pero también llevan otros productos como ser electrodomésticos y otros artículos del hogar", agregó.

Cabe acotar que el real, la moneda brasileña, cotiza a 218 pesos por unidad. "Está muy barato todo, aquí con 250.000 pesos compro mercadería para más de dos meses, mientras que en Misiones a duras penas compro algo de alimentos y artículos de limpieza para menos de un mes", dijo Andrea Botariz, docente de la ciudad de Eldorado, ubicada a unos 130 kilómetros de la frontera con Brasil.

"Nos juntamos entre cuatro, pagamos el combustible a medias y nos venimos", agregó. "Se hace mucha diferencia", señalan otros. Los empleados estatales y municipales misioneros aprovecharon el fin de semana XXL, máxime que el miércoles último el gobierno provincial y los municipios acreditaron los sueldos.

"Cobro 800.000 pesos como empleado público. Si compro en Misiones no me alcanza, vengo a Dionisio Cequeira en el tour de compras que pasa por mi localidad (Nueve de Julio) me cobra 10.000 pesos ida a vuelta y llevo mercadería para todo el mes por menos de 100. 000 pesos. Compro cosas que en mi localidad no compraría, la diferencia es de un 70%", dijo Mario Kaminsik, empleado municipal de Nueve de Julio, localidad situada a unos 120 kilómetros de la frontera.

En el mencionado hipermercado, así como en otros, se puede observar cómo los misioneros y de otras provincias cercana cargan los carros con mercaderías. "Aquí podemos mencionar la frase 'deme dos o más'. Puedo comprar mercaderías de primera marca cuando en Bernardo de Irigoyen sería imposible", dijo Jorge Marini de la localidad de Pozo Azul. "Somos una familia numerosa, soy productor yerbatero y no me cierran los números así que debo rebuscármelas viniendo a Brasil", agregó.

"Alimentos conviene comprar en Brasil, lo mismo que ropas y calzados; herramientas sobre todo y algunos electrodomésticos como hornos eléctricos o heladeras", dijo Martín D'Angelo un joven oriundo de la localidad misionera de San Antonio.

Hasta 4 horas de fila

En el puente Tancredo Neves que une las localidades de Iguazú con Foz de Iguazú se registraron hasta cuatro horas de fila para cruzar desde la Argentina hacia Brasil y el regreso. "Con paciencia, pero vale la pena esperar, se hace mucha diferencia no solo en la compra de alimentos, sino también en otro rubro. Es más, si podemos cruzamos a Ciudad del Este (Paraguay) para comprar artículos electrónicos", dijo Alejandro Gortina, oriundo de Puerto Iguazú. "Comprar en Brasil y Paraguay nos permite llegar a fin de mes", sumó este empleado judicial.

"Por momentos la fila para salir del país fue de 4,5 kilómetros, lo que significó que la espera para salir del país superó las cuatro horas de espera".

Hacia Encarnación

El puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las localidades de Posadas con Encarnación, Paraguay también experimentó un intenso movimiento de personas, lo que llevó a las autoridades de migraciones argentinas a estimar demoras de hasta cuatro horas para cruzar hacia la ciudad paraguaya.

Esta situación no solo resalta la alta afluencia de personas, sino también la necesidad de medidas adecuadas para gestionar este flujo, especialmente durante épocas festivas. Las autoridades instan a los viajeros a planificar sus cruces con anticipación para minimizar las molestias ocasionadas por las largas esperas.

Imán para comprar

Alimentos, vestimentas y electrónicos son los productos preferidos por los misioneros y demás ciudadanos que cruzan hacia Encarnación. "Es que el peso argentino está muy devaluado. 1.000 pesos argentinos son 6.840 guaraníes", dijo Diego Tennerman comerciante de esa ciudad.

Tennerman reconoció que "estamos viviendo un 'boom' comercial importante".

"A Encarnación no solo vienen misioneros, sino también correntinos y chaqueños en tours de compras".

"En Encarnación notamos mayor presencia de extranjeros; más allá de que es conocida la fuerte presencia de argentinos es la frontera (con Paraguay)", dijo Mónica Cunamí comerciante encarnacena,

Turismo

El sector turístico tampoco está ajeno a la crisis.

La diferencia de precios con hoteles situados en Encarnación y Foz de Iguazú es notable. "La gente llega a las cataratas del Iguazú, pero prefiere alojarse en Foz de Iguazú en hoteles de cuatro y cinco estrellas con una diferencia que supera el 50%".

"Un hotel de tres estrellas en Iguazú cotiza un promedio de 80.000 pesos por día; mientras que uno en Foz de Iguazú de cuatro estrellas se ubica en torno a los 75.000 pesos", expresó Ana María Cortez empelada de una agencia de turismo.

La relación es similar entre Encarnación y Posadas. En la ciudad paraguaya un hotel de cuatro estrellas cuesta unos 110.00 pesos diarios y en la capital de Misiones unos 175.000 pesos por día.

La contracara

La contracara se observa en los comercios fronterizos misioneros. "No nos cierran los números, la gente para defender sus bolsillos se va a Brasil", se lamentó un Norberto N. (solicitó la reserva de su apellido) comerciante de Bernardo de Irigoyen, quien reconoció que para vender algo de mercadería cruza en forma "clandestina" con su camioneta a Dionisio Cequeira y compra en los hiper para luego vender en su local.

"Tengo que hacer esto para sobrevivir. Hay mucha gente que no tiene automóvil y, por eso viene a mi negocio a comprar la mercadería que comprarían en el híper Bono".

Norberto N. no es el único comerciante que hace este tipo de comercialización. "No doy más, ya despedí tres empleados, por eso cruzo casi a diario en mi camioneta y traigo mercadería que luego ofrezco en mi local", reconoció Santiago K.

"Acá (por Bernardo de Irigoyen) está todo paralizado. En ningún rubro cierran los números. La gente cruza y compra de todo, desde un alfiler hasta garrafas de gas", sostuvo Santiago K.

La situación es altamente preocupante en esta localidad fronteriza.

Ahora Bernardo de Irigoyen

El gobierno provincial extiende los programas Ahora que ofrecen importantes reintegros a los consumidores, a la vez que para paliar un poco la crítica situación que padecen los comerciantes de esta localidad el gobernador Hugo Passalacqua anunció en su discurso del 1 de mayo en la Legislatura Provincial un programa de ayuda a los comerciantes de esta localidad. "Lanzaremos el programa Ahora Misiones especial para Bernardo de Irigoyen con importantes beneficios para los consumidores y comerciantes".

Atrás quedó la zona franca

La situación cambiaria entre Misiones y las ciudades brasileñas y paraguayas no es nueva. Viene desde hace varios años. Es por ello que en el 2020 el entonces gobernador Oscar Herrera Ahuad, hoy presidente de la Cámara de Diputados de la provincia reclamó al entonces gobierno nacional la creación de zona franca en Misiones para contrarrestar, principalmente a los comercios fronterizos brasileños que operan bajo zonas francas.

En su momento el entonces ministro de Economía Sergio Massa se comprometió apoyar el pedido de Misiones. Es más, en plena campaña proselitista el excandidato a presidente, durante una visita a Iguazú, anunció que en septiembre del 2023 se habilitarían en Misiones las zonas francas.

Fue simplemente una promesa de campaña, porque en septiembre de 2023, siendo Massa ministro de Economía no firmó el decreto correspondiente.

Hoy Misiones padece de la falta de creación de la zona franca aduanera. Los comerciantes ven como los consumidores dejan sus sueldos en Brasil y Paraguay.