Entre inquietud y preocupación: así se prepara el INTA ante los rumores de "motosierra"

Aunque todavía no se ejecuta ninguna decisión, la mira de la gestión de Javier Milei de pasar la motosierra parece apuntar sobre los organismos descentralizados del Estado. La caja y la cantidad de empleados de organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) parecen ser los próximos objetivos y desde las instituciones no lo ignoran.

Sin comunicaciones oficiales, este rumor a voces que corre dentro y fuera del Gobierno por supuesto ha llegado a los que serían los próximos afectados. Por caso, desde el INTA comentaron a MDZ Online que si bien continúan con sus tareas habituales, no son ajenos a las versiones que circulan por los medios.

“Generan inquietud, porque hay un montón de versiones dando vuelta. Eso generan un ambiente de incertidumbre en nuestra propia gente”, comentó Claudi Galmarini, director regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Mendoza-San Juan. Más allá de eso, reconoció: “Estamos trabajando con normalidad. Tenemos un presupuesto asignado, que no es el que desearíamos, pero que sí nos permite hacer las actividades propuestas con normalidad”.

Las versiones sobre lo que pasará son muchas. Por un lado, se planteó una posible fusión con el INTI, algo que para Galmarini no sería correcto: “Es lo que hemos visto en los medios, oficialmente no tenemos nada. Mencionaban inicialmente una fusión con la CNEA y el INTI o solamente con el INTI, pero no puedo dar detalles porque no los tengo”.

“A título personal, son dos instituciones muy diferentes. El INTA va a cumplir 70 años en 2026 y está muy abocado al sector agropecuario y agroindustrial con un sistema de transferencia y extensión que está está presente en todo el país. El INTI está abocado al sector industrial, donde tenemos algunas cosas en común, pero no muchas, porque tiene una estructura diferente”, aseguró.

Desde su perspectiva, una fusión, tal cómo están organizados hoy en día, sería bastante “dificultosa”, aunque reconoció que quizás ese no sea el mejor término para definirlo. “No veo muy claro cómo esta fusión podría mejorar el accionar de las dos instituciones”, argumentó.

Sin embargo, como había publicado este medio, la decisión oficial de la gestión de Milei pasaría por otro lado, más bien por un cambio en su esquema de gobernanza y una revisión de la planta de personal. Cabe destacar que desde finales de 2024 el organismo comenzó con un programa de retiros voluntarios que fue achicando la planta en todo el país.

Los recursos del INTA

La Dirección Regional Mendoza San Juan cuenta con cuatro experimentales en tierras mendocinas y una en el territorio sanjuanino: Luján de Cuyo, Junín, San Rafael, La Consulta y Pocito. Además, cuenta con agencias de extensión que están en toda la región y están en contacto directo con los productores. “En Mendoza tenemos prácticamente una por departamento. A eso se suma las Agencias de Extensión, que dependen de las Experimentales”, sumó Galmarini.

En total, hay alrededor de 400 personas trabajando en la Dirección Regional Mendoza-San Juan, lo que representa menos del 7% de la dotación total de personal que tiene el INTA en el país, la cual, de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la cual está calculada en 6.412 trabajadores.

A nivel nacional, el INTA cuenta con un directorio conformado por tres representantes del Estado, siete puestos son ocupados por directores que representan a la Mesa de Enlace y lugares para las Universidades con carreras de Agronomía en todo el país.

Su financiamiento proviene, fundamentalmente, de la asignación del 0.45% del valor CIF de las importaciones que abonan tributos aduaneros (Ley Nº 25.641 y modificatorias) y de la aplicación del 31.30% del producido de la tasa estadística creada por la Ley N°23.664 y sus normas complementarias (Artículo 28-Ley 26.337 y sus prórrogas).

Actualmente, de acuerdo a la publicación oficial del presupuesto abierto de Nación, la institución cuenta con un presupuesto total de $224 millones, los cuales en más del 87% se va en gastos en personal, unos $195 millones. “Como toda institución estatal es el de 2023, que fue prorrogado a 2024. Eso nos ha permitido el funcionamiento, pero no nos asegura inversiones o si tenemos problemas de reparaciones o de renovación”, argumentó Galmarini.

Asimismo, explicó que si bien su cargo es el de director regional, la máxima autoridad es el Consejo Regional, donde están representadas las instituciones afines al agro: la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y Universidades de la región.

De qué se ocupa el INTA en Mendoza

Más allá de los números, como explicó el director regional de INTA, las prioridades de la institución pasan por la crisis hídrica y el control de plagas y enfermedades, como la lobesia botrana. En el primero de los casos, las tareas se enfocan en los trabajos intrafinca y asesoramiento a los productores en el manejo eficiente del riego con diferentes programas y proyectos.

“En el INTA, en todo el país, somos custodios de los recursos genéticos. En nuestro caso tenemos recursos genéticos hortícolas, vitícolas, olivícolas y también de microorganismos. Tenemos la colección de vid y la de olivos más grande del hemisferio sur. Esto sirve no solo para preservar, también para poner en valor”, sostuvo Galmarini.

Además, mencionó los aportes con las hortalizas, donde variedades de cebolla desarrolladas por el INTA están plantadas en casi el 60% de la superficie cultivada de Mendoza, o con microorganismos, donde una de las variedades de levadura local ha sido comercializada en el mundo.

“Todo eso no solo conlleva infraestructura, también recursos humanos formados y calificados para eso. Pero no se hace de un día para el otro y ahí tenés uno de los valores de la institución. Desde el 2023 no hemos podido reponer vacantes que se dan naturalmente por jubilaciones. Además se ha realizado un programa de retiros voluntarios, donde se han ido varios profesionales”, comentó Galmarini.

Por último, el referente local del INTA aseguró que están en un proceso de ser más eficientes en su funcionamiento y corregir errores que se pueden haber cometido en el pasado. “El problema de esto tiene que ver, y quizás es más político, con ver a la ciencia y la tecnología como un gasto y no una inversión”, cerró.