Dinero: implicancias detrás de las utilidades del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que ganó $19,4 billones el año pasado y que de esas utilidades le girará $11,7 billones al Tesoro. Así, revierte un ejercicio de pérdidas de más de $9 billones en 2023, a uno de ganancias por casi $20 billones en 2024, lo que permitió cerrar el ejercicio con un Patrimonio Neto de más de $23 billones. Esto significó un incremento de más de cinco veces respecto al 2023.

Luego, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó vía redes sociales que los $11,7 billones quedarán depositados en la cuenta que tiene el fisco en el BCRA (de modo que al principio habrá un efecto monetario neutro) y que eventualmente el Gobierno podrá utilizar ese stock solo para cancelar deuda.

Ahora bien, dado que el fisco ha venido usando sus depósitos en el BCRA tanto para cancelar deuda en dólares como deuda en pesos, ese stock ha caído desde septiembre para acá de la zona de $17 billones a menos de $4 billones, estima la consultora 1816.

Por lo tanto, el BCRA financiará eventuales necesidades de caja del Tesoro Nacional por primera vez en la era Milei. Pero no serán necesidades por déficit fiscal, sino eventuales necesidades para reducir stock de deuda. Sin embargo, Quirno no aclaró si Economía podrá usar sus nuevos pesos solo para cancelar deuda en dólares o también para cancelar deuda en moneda local, pero salvo indicación en contrario, los analistas asumen que el Gobierno podría darle ambos usos.

Desde el punto de vista de los inversores y los ahorristas, esto tiene implicancias para las curvas del mercado de bonos públicos.

Por el lado de la deuda en dólares hay que tener presente que como los $11,7 billones a transferir son equivalentes a alrededor de US$10.000 millones, este monto alcanza y sobra para pagar los vencimientos de Globales y Bonares de julio.

Mientras que, por el lado de la deuda en pesos, desde 1816 señalan que en los próximos días se verá un aumento considerable de la denominada Base Monetaria Amplia (la suma de Base Monetaria + LEFI en manos de bancos + depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA), lo cual permitirá que el Tesoro siga teniendo menos de 100% de “roll over” en sus licitaciones en moneda local y que la economía pueda remonetizarse.

Esto también tiene otra implicancia: la medida confirma lo que se desprendía tanto del Staff Report del FMI como del comunicado del BCRA del 11 de abril pasado en cuanto a que queda atrás la idea de la dolarización endógena (basada en la Base Monetaria Amplia fija) y se va a un esquema monetario más tradicional, con remonetización en moneda local (que aumente la cantidad de pesos en la economía).

“Si bien eso estaba bien claro en los escritos, el Gobierno en los últimos días venía diciendo públicamente que dentro de las bandas cambiarias la cantidad de dinero amplia estaría fija, generando algo de debate en el mercado acerca del funcionamiento de la política monetaria”, explica 1816.

Lo que queda claro en esta instancia es que por algún camino había que volver a remonetizar a la economía. Ya que, si no hay déficit fiscal, no hay pasivos remunerados del Central, el BCRA no compra dólares en el mercado de cambios formal (imprimiendo pesos) y no hay otra vía de emisión, entonces el crecimiento del PBI nominal lleva eventualmente a una inevitable (e innecesaria) suba de tasas de interés reales, advierte la consultora y, por lo tanto, ahora aparece un colchón de liquidez que el Gobierno podrá utilizar con cierta discreción para controlar agregados monetarios.

Al respecto, vale tener en cuenta que si el Tesoro usa el financiamiento del FMI para la recompra de Letras Intransferibles en manos del BCRA (como siempre se dijo, aunque aún no se implementó la operación), eso implica, en la meta de financiamiento neto del BCRA al fisco del acuerdo con el FMI, que el Gobierno le repaga deuda a la autoridad monetaria.

En consecuencia, “si ahora el BCRA le gira las utilidades al fisco y el fisco termina usando esos pesos para repagar deuda (sea en dólares o en pesos), eso no implicaría incumplir con la meta de financiamiento monetario del acuerdo, dado que las utilidades BCRA son por $11,7 billones y se recomprarían Letras Intransferibles por US$12.000 millones (un monto superior a los $11,7 billones)”, según la visión de los analistas de 1816.