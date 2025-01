Las exportaciones de Mendoza cayeron 34% en términos reales en 12 años: los motivos

A poco de que se conociera que las exportaciones mendocinas han crecido 22% medidas en dólares hasta octubre, en la comparativa con 2023, un informe local develó que el positivo dato que arroja la comparativa interanual está todavía alejado de los mejores años de la balanza comercial. Incluso, medida en términos reales, en los últimos 12 años han sufrido una baja de 34%.

La información surge de un documento publicado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM) que analiza el desempeño de las exportaciones mendocinas entre 2012 y el tercer trimestre de 2024. El mismo, lleva las firmas de Martín Clément, presidente del organismo, Silvia Jardel, su gerente general, y de Gustavo Rivarola, asesor económico.

Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), Mendoza exportó bienes (servicios no incluidos) por US$ 1.191 millones (MM) al tercer trimestre de 2024 (3T24), un aumento del 23% respecto de igual período de 2023 (9m: US$ 968 MM; anual: US$ 1.311 MM). En base a ello, desde el CEM proyectan exportaciones por US$ 1.625 MM al cierre del año,10% por encima del promedio anual entre 2012-2023, pero sin alcanzar todavía el máximo histórico anual de 2012 (US$ 1.806 millones), el mejor año de las últimas dos décadas0.

Las exportaciones de Mendoza en los últimos 12 años medidas en millones de dólares. Cuadro: CEM

En el caso del país, a octubre de 2024, Argentina vendió bienes al mundo por un total de US$ 66.140 MM, 17% más que en los primeros 10 meses de 2023, y estiman que cerrará el año en torno de los US$ 79.200 MM exportados, un monto también menor que el registro de 2012 (US$ 79.982 MM).

Sin embargo, al hablar en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación, las exportaciones mendocinas de 2024 serán 34% menores a las de 2012, aunque solo 11% menores al promedio del período. En tanto, según el CEM, las exportaciones argentinas en 2024 estarán 28% abajo, en términos reales, de su valor en 2012.

Por qué se llegó a este deterioro de las exportaciones

Como lo entienden desde el CEM, son muchas las razones que pueden explicar el desempeño exportador entre 2012 y 2023. Para los expertos, el principal es el marcado deterioro del clima de negocios. Esto se podría explicar por una macroeconomía imprevisible caracterizada por: inflación crónica y elevada, tipo de cambio oficial atrasado y muchos otros tipos de cambio, cepos, brechas cambiarias significativas, sumado a trabas y regulaciones a la economía y al comercio exterior.

“Esta mixtura de distorsiones afectó la rentabilidad de las empresas exportadoras, redujo la inversión y la productividad, aletargando las exportaciones. El cambio de escenario y de reglas de juego debería contribuir a que Argentina y Mendoza crezcan, motorizadas por las exportaciones y la inversión privada. Con orden macroeconómico mejoran las expectativas y se genera un mejor clima de negocios que, sumado a las reformas estructurales pendientes, le permitirá a Argentina y Mendoza ser más productivas y competitivas”, explicaron desde el CEM.

Ante este panorama de una década de estancamiento económico, para el CEM, el desafío es crecer. “Mendoza debe iniciar una revolución exportadora. Ya no alcanza con la vitivinicultura, potente sector exportador de antaño que experimentó un boom de inversiones y creció exponencialmente entre 2002 y 2012, en un escenario de tipo de cambio competitivo y ausencia de cepos y trabas a la exportación”, plantearon.

En este sentido, señalaron que deben sumarse sectores históricos, como hidrocarburos y metalmecánica, y otros nuevos, como una minería sostenible y moderna. “Los commodities traccionan y Mendoza tiene dos que pueden ayudar a aumentar las exportaciones: petróleo y minería. En servicios, el sector logístico, los servicios basados en el conocimiento y el sector salud, por mencionar algunos, pueden ser nuevas anclas generadoras de empleo y divisas, sumando a lo que ya hace el turismo receptivo”, señalaron los expertos del CEM.

“Con más sectores que impulsen su desempeño exportador, y con más empresas que nazcan del desarrollo de nuevos clústeres productivos, Mendoza podrá aumentar su participación en las exportaciones nacionales (hoy, 2,1% del total), apalancando el crecimiento y la generación de valor y de empleo locales”, explicaron en el informe.

Y para cerrar, desde el CEM argumentaron: “Mendoza tuvo un discreto dinamismo exportador en la última década, pero el escenario actual nos abre nuevas oportunidades. Nuestras exportaciones por habitante son la mitad del valor nacional, y esto implica que existe un gran desafío y un objetivo para trabajar articuladamente entre el sector privado y público en los próximos años. Así, el objetivo debería ser alcanzar y paulatinamente superar la media nacional, capitalizando al máximo nuestro potencial productivo y exportador”.